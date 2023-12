Queens Of The Stone Age naredne godine u Zagrebu

​Queens Of The Stone Age, jedan od najvećih i najuticajnijih rok bendova posljednjih decenija dolazi na zagrebački stadion "Šalata" u utorak, 23. jula 2024. u sklopu velike svjetske turneje koja prati aktualan album "In Times New Roman…“.

Nastali 1996. na ostacima kultnih stonera Kyuss, Queens Of The Stone Age su u sljedećih 27 godina s pravom postali jedan od najvažnijih rok bendova na svijetu.

Ono što je krenulo od svirki u pustinji uskoro se razvilo u grupu bez koje su najveće arene i festivali svijeta postali nezamislivi. Na čelu benda stoji veliki Džoš Home, dok se ostatak zakucao 2013. i čine ga Troj Van Leuven, Majkl Šuman, Dean Fertita i Jon Teodor. Ipak, kroz istoriju među članovima bili su primjera radi i Dejv Grol, Mark Lanegan i Nik Oliveri.

Mada će zagrebački koncert biti koncertna promocija posljednjeg izdanja, kičma Queens Of The Stone Age koncerata i dalje čine pjesme upisane u rok knjige kao najbolji autorski radovi posljednjih 20 i nešto sezona, kao što su “No One Knows”, “Go With The Flow”, “Little Sister,” “My God is the Sun”, “Feel Good Hit Of The Summer”, “First It Giveth” ili “Make It Wit Chu”.

Redovno hvaljeni kao ponajbolji koncertni bend današnjice QOTSA će višestruko obogatiti koncertnu ponudu stadiona "Šalata" na koji su svoj dolazak sljedećeg ljeta već potvrdila velika imena, kao što su Khruangbin (16.7.) i Kori Tejlor (6.6.).

