Queens of the Stone Age najavljuju novi album

Rokeri iz Sijetla, Queens of the Stone Age najavili su svoj dugoočekivani osmi studijski album koji izlazi 16. juna. Nasljednik albuma "Villains" iz 2017. donosi novi singl "Emotion Sickness", s videom Lijama Linča koji će premijerno biti prikazan sutra.

U "Times New Romanu" zvuk je opisan kao "sirov, ponekad brutalan i ne preporučuje se onima sa slabim srcem".

QUEENS OF THE STONE AGE // IN TIMES NEW ROMAN Ltd Silver / Clear blue / Green / Red / Standard 16.6.23 Available to pre order now on our web store https://t.co/VYTkBQ3oSR pic.twitter.com/yhXrgNiHJO