Radiohead tužio Lanu Del Rej

Engleski rok bend Radiohead tvrdi da je pjevačica Lana Del Rej koristila bez dopuštenja melodiju i akorde njihove najpoznatije pjesme 'Creep', te su je zbog toga tužili. Kažu da 'Get Free' s njenog albuma 'Lust for Life' iz 2017. zvuči baš poput njihovog hita.

“Istina je da me tuže. Iako znam da moja pjesma nije bila inspirisana njihovom 'Creep', Radiohead osjeća kako jeste. Žele 100 posto od objavljivanja. Nudila sam im 40 posto zadnjih nekoliko mjeseci, ali žele 'sve ili ništa'. Njihovi advokati su nemilosrdni, pa ćemo to rješavati na sudu”, kaže Del Rej (32).

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.