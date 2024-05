Radovan Ivanović za "Nezavisne": Harmonika je i narodni i klasični instrument

Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) tokom sezone 2023/2024. imao je niz koncerata, a završni pod nazivom "Serenada za... Vjeverice" biće održan 27. maja sa početkom u 20 časova.

Na programu su djela Antonija Vivaldija, Johana Sebastijana Baha, Karla Dženkinsa, Hermana Biftinka, te savremenih domaćih kompozitora Tatjane Milošević Mijanović i Davida Mastikose.

Uz Simfonijski orkestar će nastupiti solisti Lidija Pejaković - violina, Borjana Mikavica - mecosopran, Marija Pilipović - flauta i Radovan Ivanović - harmonika.

"Svaki od koncerata se izvodi sa posebnim nazivom, ali su svi u svojoj osnovi vezani za značenje riječi serenada, večernja muzika posvećena nekom, tako će se jedan od koncerata izvoditi pod nazivom 'Serenada za... Vjeverice', na kojem ću se i ja predstaviti sa Simfonijskim orkestrom", kazao je Ivanović na početku razgovora za "Nezavisne".

Radovan Ivanović je student završne godine Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, smjer harmonika, koji se još kao učenik okitio brojnim nagradama i priznanjima, među kojima je titula pobjednika na 75. Svjetskom kupu harmonike 2022. godine u masters kategoriji.

Više o predstojećem koncertu, posebnosti harmonike, te o svom radu i obrazovanju govorio je za "Nezavisne".

NN: Koncert "Serenada za... Vjeverice", na kojem nastupate kao solista, biće održan u NP RS. Šta pripremate?

IVANOVIĆ: Moram da kažem da je generalno san svakog umjetnika da nastupi kao solista sa jednim simfonijskim orkestrom. Ja sam imao sreću da sam u više navrata dobijao pozive za takve nastupe, na koje sam se, naravno sa zadovoljstvom, odazivao, a posebno zadovoljstvo je nastupiti u pratnji Simfonijskog orkestra NP RS u svom gradu. Ovo nije prvi put da zajednički nastupamo, svaki od nastupa je poseban za sebe, a ovaj put ću u pratnji Simfonijskog orkestra NP RS izvesti kompoziciju Tatjane Milošević Mijanović "Ka zvezdama".

NN: Harmonika je instrument koji nas prvo asocira na narodnu muziku, na koji način se uklapa u repertoar klasične muzike, kako teče Vaša saradnja sa Simfonijskim orkestrom NP RS?

IVANOVIĆ: Harmonika je jedan skoro savršen instrument, kojim istovremeno možete da svirate melodiju, bas, dajete ritam i pritom da sve to dinamički mijehom oblikujete, što ostali instrumenti nemaju mogućnost. Na našim prostorima harmonika se prvenstveno tretira kao instrument narodne muzike, međutim, narodna muzika je samo jedan segment u širokom spektru mogućnosti harmonike, naravno, uz preduslov da se koristi na kvalitetan način. Uglavnom, harmonika se kod nas, kako mi to kažemo, počinje svirati s ciljem interpretacije narodne muzike, jer narodna muzika je nešto što je u nama, tu oko nas. Međutim, ako počnete na jedan ozbiljan način da se bavite harmonikom, kroz obrazovanje u muzičkim školama, akademijama, onda shvatite da harmonika nije samo to što ste kao mali zamišljali, instrument za narodnu muziku, nego instrument za koji su pisane mnogobrojne kompozicije klasične muzike, i ne samo klasične, nego i ostalih žanrova muzike. To je instrument koji se savršeno uklapa u velike muzičke sastave, simfonijske orkestre. Naravno, želim izraziti svoje zadovoljstvo što je u našem gradu oformljen Simfonijski orkestar NP RS, čime je pružena prilika da mnogi umjetnici iskažu svoje sposobnosti, slobodno mogu reći da pokažemo da smo jedna umjetnički nadarena nacija.

NN: Da li Vam je izvođenje nekog žanra bliže i draže ili postoje neki faktori, pored žanrovskog, koji utiču na to?

IVANOVIĆ: Veoma zanimljivo i kompleksno pitanje. Ja sam neko ko istinski voli, interpretira i njeguje više žanrova muzike, klasičnu, tradicionalnu narodnu muziku, pa i neke druge žanrove. Klasična muzika je po mom mišljenju "azbuka" muzike, neophodna osnova za kvalitetno bavljenje ostalim žanrovima muzike. Da biste se bavili muzičkom umjetnošću na jednom kvalitetnom nivou, morate da ispunite tri uslova: da imate prirodni talenat za muziku, da imate volju da radite na sebi i da imate od koga da učite. Na sreću, naše okruženje, posebno u posljednje vrijeme, pruža dobre uslove za razvoj mladih umjetnika, mada postoje i faktori, među kojima se posebno izdvajaju mediji, koji promovišući manje kvalitetne muzičke pravce, zarad nekog komercijalnog momenta, negativno utiču na kvalitet muzike uopšte, bez obzira na žanrove.

NN: Da li harmonika može da bude jedan od onih instrumenata koji imaju potencijal da širu publiku privuku klasičnoj muzici? Šta bi po Vašem mišljenju moglo da se uradi na našem području da se takav potencijal ostvari?

IVANOVIĆ: Pitanje o kojem sam mnogo puta do sada razmišljao poredeći publiku na koncertima klasične muzike u inostranstvu i u našem bližem okruženju. Moramo biti iskreni da je publika klasične muzike na našim prostorima uglavnom vezana za jedan uži krug muzički obrazovanih ljudi, a da je široj publici klasična muzika, najblaže rečeno, daleko i posjećenost koncertima klasične muzike je nerijetko slaba, dok su dvorane u kojima se izvode pop i narodna muzika prepune. Razlog tome nije da šira publika ne zna šta je kvalitet, zna, jer smo mi jedna muzički talentovana nacija i vrlo dobro osjetimo muziku. Moje mišljenje je da treba pronaći način da se klasična muzika približi široj publici kroz koncerte na kojima repertoar treba približiti publici, obradama kompozicija klasične i narodne muzike, medijskim praćenjem takvih koncerata, kao i većim ulaganjima zvaničnih institucija u projekte koji će svakom ljubitelju muzike pružiti ponešto. Moram priznati da se na mojim solističkim koncertima trudim repertoarski približiti svima u publici, tako što žanrovski odaberem za svakoga ponešto i nadam se da u tome i uspijevam.

NN: Nosilac ste priznanja za najboljeg studenta iz oblasti reprodukcije muzike za 2023/2024. godinu. Kako gledate na obrazovanje, koliko je značajno imati dobre mentore da bi se napredovalo?

IVANOVIĆ: Da, moram priznati da priznanje koje mi je dodijeljeno imponuje i da je to dokaz da vrijedi to što radite, ali je i obaveza da opravdate ukazano povjerenje. Već sam napomenuo da su kvalitetno obrazovanje i kvalitetni mentori veoma bitni faktori uspjeha. Na moju sreću, kroz cjelokupno školovanje, osnovno i srednjoškolsko u Muzičkoj školi "Vlado Milošević" Banjaluka, te školovanje na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, sa mnom su radili vrhunski profesori, od kojih sam mogao mnogo da naučim, a i dan-danas učim od profesora Zorana Rakića, pod čijim sam budnim okom ostvario i moj najveći uspjeh, titulu pobjednika masters kategorije na 75. Svjetskom kupu harmonike 2022. godine.

NN: Ko su Vam uzori kada je riječ o harmonici?

IVANOVIĆ: Postoji mnogo vrhunskih umjetnika na harmonici od kojih može da se mnogo nauči, a one koje bih možda izdvojio su Aleksandar Skljarov i Jurij Šiškin.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost u profesionalnom smislu?

IVANOVIĆ: Neki bliži planovi su u narednih mjesec dana da odbranim diplomski rad na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, da upišem master studije i da na jesen organizujem jedan solistički koncert u Banskom dvoru, kojim bih krunisao svoje akademsko školovanje, naravno u pratnji Simfonijskog orkestra, sa repertoarom prilagođenim široj publici, o čemu smo već razgovarali. U daljoj budućnosti vidim sebe kao profesora harmonike koji će prenositi znanja na mlađe generacije, vidim sebe kao koncertnog izvođača, kako klasične, tako i drugih žanrova muzike.

