Rambo Amadeus: Psihijatar kaže da mi ništa ne fali

Jedan od najoriginalnijih, ali i nakontroverznijih umjetnika i muzičara regiona Rambo Amadeus gostovao je na N1 televiziji i objasnio svoju staru definiciju pojma "turbofolk".

"Turbofolk nije samo muzika, ljudi greše. Turbofolk je nekritička upotreba tehnologije, to je turbofolk. Ti kad upotrebljavaš tehnologiju.. Evo ti Donald Tramp.. On sad priijeti nekim raketama, rakete su tehnologija, a on sad nekritički prilazi tom tehnološkom dostignuću. U Ruandi su bila plemena Tutsi i Huti, oni se oduvijek mrze. Dok su se bili kopljima, to je bila neka održiva mržnja jer se nisu mogli toliko pobiti. Onda im je neko prodao naoružanje i to je nekritička upotreba tehnologije", objasnio je.

Jedna od legendarnih izjava slavnog umjetnika bila je ona kada je kazao da je "nacionalizam tema za ljude sa platom do 300 evra".

"To je krug, začarani, u kome se servira ljudima koji imaju male plate ta priča kao utjeha. Moraju imati neku utjehu. Kažu im: Ti pripadaš jednoj naciji koja je mnogo kvalitetnija od drugih nacija. I onda ti kažeš: Aha, vidiš to je tačno", smatra Rambo Amadeus.

"Ja sam u ratu pokušavao da ostanem po strani koliko god sam mogao. Slao sam krv na analizu ali mi nisu utvrdili ništa nego da sam Balkanac, s tim da u sebi imam 2,7 posto gena od Neandertalca."

U zemljama regiona aktivan je trend odlaska - iseljavanja ljudi ka razvijenim zemljama, a Rambo je ponudio odgovor ko će se naseliti ovdje - ako svi odu.

"Sirijci, Eritrejci, Pakistanci, Afrikanci... Globalno otopljavanje je, kažu ovi što se bave time, kažu da će biti milijardu izbjeglica iz klimatskih pojasa, mi smo njima sjever. Ponavlja se ono od pre 12.000 godina kada je Homo Sapiens iz Afrike krenuo prema severu. Tako su potisli Neandertalce. Ne ponavlja se istorija, nego praistorija. Svako ide gdje mu je bolje. Sretao sam ljude u Švedskoj, Norveškoj, udaraju se nogom u gu*icu od sreće što ih je sudbina natjerala da odu odavde. Jedu, piju, vesele se. Neko će se i vratiti, uvijek nešto svrbi. To je individualna stvar", kazao je Rambo Amadeus.

"Pogledaj Amerikance, svi su došli od nekud", dodao je.

Ramba smatraju jednim od najkontroverznijh umjetnika. Za neke ekstremno inteligentan, za druge baš i ne. On kaže:

"Moj psihijatar kaže da mi ništa ne fali. Idem redovno. Kaže ništa ne bi dirao. A sad, da sam ekstremno inteligentan ne bi sjedio s tobom na televiziji, nego bih bio na jahti sa Rotšildima, bucao neke jastoge, pastrmke", rekao je.

"Nemaju smisao za humor. Ne smeju se. To je glavni problem. Samo se smiju na bilbordima, kada se slikaju za predizbornu kampanju", ocijenio je Rambo.

Na pitanje šta njemu dođu ti političari, on kaže "kolege sa estrade".

"Samo imaju para za bilbord, ja nemam ni za plakat. I minutaža. Da vidimo kolika je minutaža moja na televiziji. 1988. sam snimio prvi album, prije 30 godina. Kolika je moja minutaža i da napravimo matematički model. Moja popularnost kroz moju minutažu, kroz njihovu. U tom modelu - ja bih bio Mao Ce Tung za sve njih", rekao je Amadeus u emisiji "Pressing".

(novosti.rs, N1)