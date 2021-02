Pjevač Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo izašao je iz bolnice.

Hvala svima koji su se zanimali za moje zdravlje ovih dana. Treba da se pazim još dvadesetak dana, pa bi onda trebalo da budem opet onaj stari, napisao je na svom Fejsbuk nalogu.

Rambo je podijelio i snimak kako sjedi u fotelji kod kuće sa gitarom u rukama uz poruku: "Dome, slatki dome“ i "šou mora da se nastavi" (Show Must Go On).

(RTS)