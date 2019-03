Rasprodat prvi kontingent ulaznica za "Ok fest"

Prvi kontingent karata po cijeni od 25 KM za trodnevni smještaj u "OK" kampu i ulaz na sve koncerte šestog "Nektar OK festa", koji će na Tjentištu biti održan od 12. do 14. jula, rasprodat je za deset dana, a od danas su u opticaju ponude po cijeni od 35 KM, saopštili su organizatori ovog jedinstvenog muzičkog festivala.

Organizatori ističu da su već prvog dana od objavljivanja imena učesnika popunjeni svi hotelski kapaciteti.

Na ovogodišnjem "Nektar OK festu" posjetioce će na glavnoj bini zabavljati "Franc Ferdinand", "Dubioza kolektiv", "Goblini", Nele Karajlić, "Brkovi", Edo Majka, "Partibrejkersi", "Pips, čips i videoklips", te "Helem nejse".

Na "OK" bini u kampu sviraće "Let tri", "Bjesovi", Vojko V, Đorđe Miljenović, "Iskaz" i "M.O.R.T.".

Organizatori su podsjetili da će kamperi i ove godine moći da potraže predah od muzike u adrenalinskom doživljaju koji će im priuštiti rafting na Tari ili planinarska šetnja obroncima planinskih masiva Nacionalnog parka "Sutjeska" sve do prirodnog bisera Trnovačkog jezera u obliku srca.

Sve informacije u vezi sa paketima boravka u "OK" kampu dostupne su na zvaničnoj stranici ovog festivala www.okfest.net .