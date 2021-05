Redov za "Nezavisne": Željeli smo da prekinemo tišinu o nasilju u porodici

Dragi Bože, zašto plava boja kože, Da li može, umjesto plača jedan osmijeh, Zašto opet, neću da razmišljam o tome, Da svaku drugu noć nema spavanja do zore, Bilo bi mi bolje da me muče noćne more, Nego da me bude suze i plač iz druge sobe, Možda biće bolje, a možda nema pravila, Ovaj život nekom majka, nekom crna magija...

Ovim stihovima počinje nova snažna pjesma "Novi dan", koja je objavljena proteklog vikenda, iza koje stoji banjalučka ekipa predvođena Darkom Savićem Daretom i Nemanjom Mačinkovićem Redovom. Njih dvojica ovoga puta udružili su snage s Andreom Vulić i kroz tekst koji je prava priča iz dva ugla - ugla posmatrača i ugla odraslog čovjeka koji se prisjeća nasilja u porodici kad je bio dijete - pozvali su sve ljude da prekinu tišinu i prestanu da ignorišu postojanje nasilja oko nas.

Pjesma je nastala po pozivu Organizacije "Fondacija lokalne demokratije" iz Sarajeva, koja sprovodi projekat u okviru "Podrške sigurnoj mreži" te za cilj ima podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja i reagovanja na nasilje u porodici i oko nas.

U spotu se pojavljuju mnogi Banjalučani koji su na taj način dali podršku i doprinos samom projektu, a cijeli spot i pjesma snimljeni su, producirani i režirani u Banjaluci.

O nastanku pjesme čija tematika nije svakidašnja, samoj poruci koju nosi i generalno problemu nasilja u porodici za "Nezavisne" je govorio autor i tekstopisac Nemanja Mačinković Redov.

NN: Nova pjesma koju ste objavili ima vrlo osjetljivu tematiku i snažnu poruku. Šta Vas je ponukalo da snimite pjesmu koja se bavi nasiljem u porodici?

REDOV: Prije svega slabo se ta tema uopšte spominje. Pored toga, volio bih da naglasim da je naša sredina takva i da nasilja ima dosta. Pored "Fondacije" koja je tražila da se uradi projekat na temu, mi smo osjećali potrebu da se izrazimo na ovakav način i da probamo sklopiti riječi i video u jednu cjelinu i poslati jaku poruku.

NN: Pjesma osim snažnih riječi ima i upečatljiv spot, pogotovo na dijelu gdje djevojčica crta sebi modrice na licu, a u pjesmi se pojavljuje i ženski vokal. Ko je sve učestvovao na stvaranju ove priče i kako je tekao cijeli proces?

REDOV: Pored Darka i mene, ženski vokal je Andrea Vulić, naša koleginica i nastavnica u Muzičkoj školi. U spotu majku glumi naša glumica Sandra Ljubojević, koja je to jako profesionalno izvela i, naravno, pomogla nama da projekat izgleda što realnije. Pored njih, tu je još puno naših kolega i prijatelja koji su bili statisti i podrška. Veliku podršku smo imali od magazina "Lola", tačnije od vlasnice magazina Brankice Raković, koja je osim podrške i učestvovala u snimanju. Samo snimanje i korijen ovog projekta bili su video-producent Milan Bajić i muzički producent Aleksej Stanivuković. Naravno, naša produkcija "Pinery records" je učestvovala u punom sastavu.

NN: Darko Savić i Vi ste pisali stihove, koji su zaista moćni. Da li su se riječi slagale same od sebe s obzirom na to da za ovakve stihove morate da osjetite svu težinu ove boli?

REDOV: Bilo je teško već viđeno sprovesti u djelo. Iako smo svi pozitivci i veseli ljudi, naravno da je većina iskusila neki vid nasilja u porodici. Ne mora nasilje uvijek da bude direktno i fizičko, već i psihičko, koje je vjerovatno i gore.

NN: U opisu Vaše pjesme na YouTubeu prvo se može uočiti broj za besplatno pravno i psihološko savjetovanje žena. Da li ste ovu pjesmu ostvarili u saradnji sa stručnim licima u ovoj oblasti, ili je ovo samo Vaš projekat?

REDOV: Za ovaj projekat kontaktirala nas je "Fondacija lokalne demokratije". Oni su poslušali našu prošlu poruku "prijavi - ne trpi" pa su se javili s idejom da bismo mi mogli napraviti novi projekat sa još većom porukom, što se nadam da smo i uspjeli.

NN: Iz Vašeg ugla gledišta, da li smo kao društvo dovoljno svjesni problema nasilja u porodici?

REDOV: Kao društvo mi smo jako zapetljani. Mislim da jesmo svjesni jer očito je da toga ima dosta. Ali smatram da pokretom raznih fondacija nećemo naći rješenje da se to nasilje riješi, odnosno smanji. Porodica je najjača institucija i u toj instituciji treba rješavati probleme jer tu i nastaju. Najvažnija institucija našeg bića polako gubi smisao i tu dolazimo do velikih problema koji ne mogu tek tako da se riješe, a ostale institucije su tu za kontrolu i spasavanje već izgubljenog. Naša je poruka - volite se i poštujte jedni druge. Porodica je svetinja.