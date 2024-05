Rekord u centru Beograda: 1.000 gitarista sviralo istovremeno

BEOGRAD - Guitar Art koncert okupio je danas 1000 gitarista na Trgu Republike u Beogradu koji su muziciranjem u rokenrol slavlju sa poznatim muzičarima postavili nacionalni rekord u prisustvu instrumentalista koji sviraju gitaru i slične istrumente na jednom mestu u Srbiji.

Koncert "1000 gitara" privukao u centar Beograda prije svega najmlađe gitariste i njihove profesore ali svirale su zajedno i čitave porodice koje su sačinjavale tri generacije: djed, otac i sin...

Bilo je majki sa ćerkama koje su "prašile" sa Beogradskim bluz kvartetom i specijalnim gostima koncerta među kojima su bili Dejan Cukić, Yu grupa, Kiki Lesendrić i Piloti, Srđan Gojković Gile, Bojana Stamenov, Nikola Čuturilo – Čutura.

"Ovo je konačno momenat u kojem makar na sat vremena menjamo silikone vitaminima na Trgu Republike. Ovo je sećanje na moju mladost i početke u rokenrolu. Srećan sam" kazao je za Tanjug Nikola Čuturilo Čutura.

Za nekoliko minuta na Trgu Republike okupilo se nekoliko hiljada znatiželjnika koji su uživali u prvorazrednom muzičkom događaju. Okupljeni su plesali, smijali se i uglavnom pitali odekle ovako nešto u centru Beograda.

"Ovaj koncert je je dobra vest za sve nas. Nisam mogao da predpostavim da će 1000 gitarista ispuniti Trg Republike. Pitam se, koliko ih je u Beogradu, ako su ovako lako ispunili centar grada" kazao je Žika Jelić iz YU grupe.

Gitaristi i gosti koncerta su svirali, a publika slušala: "Smoke on the Water" (Deep Purple), "Satisfaction" (The Rolling Stones), "Highway to Hell" (AC/DC) "Get back" (The Beatles), "Mornar" YU Grupa...

"Za mene je ovo izuzetan događaj...Nikada nisam video ovoliko gitarista na jednom mestu. Drago mi je da sam deo ovakvog koncerta" rekao je Tanjugu Srđan Gojković Gile.

Organizator ovog koncerta bio je Gitar Art Festival, a održan je u okviru programa manifestacije "Beogradski dani porodice".

