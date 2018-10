Remi iz "Elementala" za "Nezavisne": Strahovima treba pokazati zube

Tematika pjesme je borba sa strahovima i na neki način poticaj samom sebi, a onda i slušateljima koji se mogu poistovijetiti s tom pjesmom. Poticaj da nekako probaju odbaciti svoje strahove ili se izboriti s njima i nekako pokazati im zube, rekla je pjevačica poznatog hrvatskog benda "Elemental" Mirela Priselac Remi povodom premijere novog singla "Nešto glasno".

Nakon mnogobrojnih nastupa koje su imali ovo ljeto po festivalima i klubovima popularna Remi u razgovoru za "Nezavisne" govori o snimanju novog singla, novim nastupima, najdražim koncertima u ovoj koncertnoj sezoni, kao i proslavi 20 godina postojanja grupe "Elemental".

Naime, bend postoji od 1998. godine, a baza njihove muzike je u repu, no teško bi ih bilo svesti samo u jedan muzički žanr. U njihovoj šarolikoj muzičkoj viziji mogu se naći tragovi različitih stilova, što njihov izražaj čini jedinstvenim i originalnim. Specifičnost ovog benda su britki tekstovi i zanimljive instrumentalne podloge, koji zajedno čine autentičan zvuk.

NN: Ko je sve radio na stvaranju ove pjesme i koliko je dugo trajalo snimanje?

REMI: Na stvaranju pjesme smo sudjelovali svi kao bend, mi uvijek zajedno radimo pjesme. Ona inicijalna tema, strofa, refren i ta neka melodija referena su krenuli od mene, a onda su na probi dečki dodali instrumente, Shot je napisao svoj tekst, tako u većini slučajeva funkcioniramo. Ima čak i situacija gdje se na samoj probi rodi neki zanimljiv instrumental i onda ja izvadim neki tekst koji mislim da odgovara, pa napravimo pjesmu na licu mjesta. Ali ovo je pjesma koja je nastala kada sam pisala stihove kod kuće i onda ih donijela na probu.

NN: Za ovu pjesmu je snimljen i video-spot. Koja je tematika spota i na kojim lokacijama je snimljen?

REMI: Za ovaj spot smo htjeli da bude veseo, šaren, pozitivan i da u potpunosti odgovara sferi pjesme jer mislim da nismo htjeli potcrtavati tu neku angažiranost, jer ona jeste angažirana. Možda ne na nekoj političkoj razini, na koju su ljudi navikli od "Elementala", ali je svakako angažirana na osobnoj razini i potiče uključivanje samog sebe, da razmisliš koji su to sve strahovi koji te koče i što je to što te muči i šta te sprečava da budeš najbolja verzija sebe. Spot je snimljen u Autonomnom kulturnom centru "Medika" u Zagrebu, a redatelj je Kristijan Smok.

NN: Tokom video-spota bend mijenja odjevne kombinacije. Koliko je bilo naporno raditi na ekranizaciji ove pjesme?

REMI: Puno smo odjeće promijenili tokom snimanja spota, dva dana smo ga snimali intenzivno bez velikih pauza. Bili smo jako umorni jer smo dva dana prije toga imali dvije svirke. Iva Kovačević i Ema Kovačević, koje su bile asistentice redatelja, spremile su sve te odjevne predmete, tako da kada smo došli na lice mjesta odmah smo počeli snimati. Mi smo se toliko zabavljali tijekom snimanja da jednostavno ne znam da li je to do Kristijana Smoka, koji je ful opušten, ili je možda do toga što smo bili umorni. U svakom slučaju bilo je jako zanimljivo.

NN: Najavljuje li ovaj singl novi studijski materijal benda "Elemental"?

REMI: Što se tiče najave novog materijala, reći ću da radimo nove pjesme, a u kakvo ćemo ih pakiranje uobličiti, da li će to biti album ili nešto drugačije to još neću otkriti, jer to su neke ideje koje se kuhaju u glavi i koje pokušavamo svesti pod neke koncepte, a da ima novih pjesmama, ima ih.

NN: Možemo reći da ste imali aktivnu koncertnu i festivalsku sezonu. Koliko vam je bitna komunikacija s publikom tokom koncerata i koji ćete nastup najviše pamtiti iz ove sezone koncerata i festivala?

REMI: Komunikacija s publikom tijekom koncerta je užasno bitna, publika je razlog zbog kojeg sviraš koncert i ako ne dođu onda nema ni koncerta, tako da mislim da je publika dosta presudna i najbitniji faktor na koncertu. Mi nekako uvijek imamo pozitivan stav koji širimo s pozornice, a onda nam i ljudi koji su u publici odgovore tom pozitivom i to mi je uvijek bila dobra razmjena enegije, jer u današnje vrijeme nekako to nam najviše fali. Silazim s pozornice sretna, zadovoljna i nekako imam osjećaj da to što radimo ima smisla. Najviše ću pamtiti iz ove sezone koncert u Donjem Miholjcu, kad smo trebali svirati na otvorenom. Međutim, pala je grozna kiša i prebacili su nas u mali pank prostor, gdje je bilo 100 stupnjeva, znojili smo se, baš je bio pravi pank koncert, gdje nije bilo suhe glave u publici, a ni na pozornici.

NN: Kakvi su vam planovi kada su u pitanju nastupi i gdje vas publika može čuti u narednom periodu?

REMI: Što se tiče planova, mogu izdvojiti kao velike koncerte 2. i .3. novembar u Beogradu i Zagreb 14. i 15. decembar. Oba koncerta su dvodnevna i na oba koncerta slavimo 20 godina rada. U Zagrebu imamo naš i vaš koncert. Odabraćemo koncept pjesama koje bismo svirali, a drugi dan će ljudi putem društvenih mreža odabrati pjesme koje ćemo svirati, tako da će jedan dan biti po našem, a drugi dan po vašem i biće svi sretni i zadovoljni. Početkom novembra izlazi biografija "Elementala", koju je pisao Marko Podrug i tome se jako veselim. Krajem godine izlazi "The best off" kompilacija i onda početkom godine objavićemo jedan audio-video materijal, koji će predstaviti manje poznate pjesme benda.