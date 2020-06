Frenkie i Ryker poručuju "Sve može"

"Sve može" poručuju najpopularniji bh. reper Frenkie i nova uzdanica bh. rep scene Mak Šćeta Ryker, u novoj, istoimenoj pjesmi koja je objavljena danas. "Sve može" kolaboracija je nastala u okviru muzičkog izazova "Tuborg: Are you open to challenge" za koju je urađen i video spot.

"To je energična i reprezent numera koja će se sigurno slušati u klubovima. Drago mi je da sam ponovo imao priliku raditi sa Tuborgom, jer svaka dosadašnja saradnja se pokazala uspješnom. Kada sam se našao u studiju sa pobjednikom vidio sam koliko je talentovan, sviđa mi se pravac koji je odabrao – moderni rep, i pohvalno je što to radi zaista kvalitetno", izjavio je Adnan Hamidović Frenkie.

U ovom zanimljivom izazovu zadatak je bio završiti pjesmu, čiji je početak i refren napisao Frenkie, i to na način da se na zadani beat napišu i odrepaju nove rime.

Nagrada za pobjednika bilo je snimanje pjesme i spota sa Frenkijem, a Mak Šćeta Ryker je odabran među 100 prijavljenih. Tuborg, brend, koji inače podržava rad mladih muzičara regiona, organizacijom ovog takmičenja tako je dao novi podstrek za stvaralaštvo onima koji uživaju u rep muzici.

"Jedinstvenu priliku da radim sa jednim od najboljih repera na Balkanu nisam smio propustiti. Nastupam kao nezavisan umjetnik, na sceni gdje se vrlo teško probiti, a pogotovo osigurati budžet za spotove i veoma sam zahvalan ekipi Tuborga na prilici da pokažem šta mogu. Raditi sa Frenkijem je bilo odlično iskustvo, nadam se da će i publika biti oduševljena pjesmom koliko smo i mi", kazao je Mak Šćeta.

Video spot radili su Adnan Avdić i Vladan Gavrić, dvojac iz Nine studija, a na kraju pjesme odata je počast Rijadu Fazliću, autoru produkcije, koji je nedavno preminuo.

Koliki je interes probudio ovaj challenge govori i činjenica da je tročlani žiri, osim pobjednika, izabrao i šest drugoplasiranih: Adisa Silajdžića, Adema Brkića, Samira Tandira, Edvina Kadića, Adija Sakića i Emina Turkanovića. Oni će sa Frenkijem i Rykerom raditi remix pjesme "Sve može".