Retro stil slušanja muzike nije izumro

Prodaja audio-kaseta je ove godine na vrhuncu, gledano deset godina unazad, u Velikoj Britaniji. Predviđa se da će do kraja godine biti prodato još 75.000 primjeraka. Kad je riječ o povratku tog analognog nosača zvuka, nema astronomskih zarada, ali ima velikih skokova u prodaji. Prisutan je konstantan rast iz godine u godinu, što je dokaz da zaljubljenici u audio-kasete ne spadaju u kategoriju kratkotrajnih trendova.

Prema podacima koje donosi "British Phonographic Industry" (BPI), dosad je u 2019. prodato 35.000 primjeraka audio-kaseta, što je gotovo duplo naspram 18.000 primjeraka prodatih u prvoj polovini prošle godine.

BPI objašnjava kako audio-kaseta ima minimalan udio u prodaji nosača zvuka, svega 0,2%, što je daleko manje od mnogo respektabilnijeg udjela od 12% koliko drži vinil, ali za ljubitelje slušanja muzike preko namagnetisane trake i ovo su dobre vijesti. Kako je porasla prodaja ovog nekada obožavanog nosača zvuka, tako je stvorena i potreba za savremenijim uređajima koji će reprodukovati muziku sa kaseta. S obzirom na ovu činjenicu, nije nimalo iznenađujuće da neki novi preduzetnici rade na proizvodnji uređaja za puštanje kaseta.

Kao primjer ovog fenomena predstavljen je novi vokmen brenda "Ninm Lab". Uređaj se zove "It's ok" i to je zvanično prvi vokmen koji koristi blueetooth tehnologiju, tako da korisnik vrlo lako može da ga povežete sa svojim bežičnim slušalicama i zvučnicima. Naravno, i dalje postoji mogućnost korištenja kablova, ako korisnik želi da se u potpunosti prepusti retro stilu slušanja muzike.

Vokmen vizuelno podsjeća na pionirski uređaj kompanije "Sony" od prije četiri decenije, što će obradovati sve one koji vole retro dizajn. Kao i stari vokmeni, i ovaj radi na standardne AA baterije. Njegova cijena je 75 dolara, a očekuje se da će tek u decembru početi da se isporučuje.

Poznavaoci muzičke industrije ističu da nisu baš u potpunosti sigurni koliko će se ovo pokazati kao uspješan projekat na duže staze budući da kasete nisu baš najzahvalnije za čuvanje muzičkog sadržaja i mogu da se izližu. Sa druge strane, neki smatraju da ćemo ponovo biti svjedoci trenda pravljenja muzičkih kompilacija na kasetama za simpatije jer mnogi se slažu da je to mnogo romantičnije od slanja plej-liste preko Spotify servisa ili YouTubea.