Riblja čorba i prijatelji ukrštanjem gitara podižu "spomenik" prijatelju

Koncert Riblje čorbe u čast njihovog dugogodišnjeg bas gitariste Miše Aleksića biće održan večeras na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu, simbolično na dan njegovog rođenja, a sav prihod od ulaznica namijenjen je Aleksićevoj porodici.

Naziv koncerta je "Riblja čorba i prijatelji u čast Miše Aleksića", jer će kao gosti nastupiti čuvena imena srpske rok scene, među kojima su bivši članovi Riblje čorbe iz različitih perioda karijere Momčilo Bajagić Bajaga i Nikola Čuturilo te Zvonimir Đukić Đule iz "Van Gogha" i braća Dragi i Žika Jelić iz "Yu grupe".

Miša Aleksić je komponovao trideset pjesama "Riblje čorbe". Najpoznatije među njima su "Zvezda potkrovlja i suterena", "Ostaću slobodan", "Amsterdam" "Ajde beži", "Lud sto posto", "Crno-beli svet" i u muzičkom koautorstvu sa Bajagom: "Ostani đubre do kraja", "Dobro jutro", "Odlazak u grad", "Ja ratujem sam".

Većina ovih kompozicija, kako je najavljeno, biće izvedena na tašmajdanskom koncertu, gdje je Riblja čorba imala i prvi veći nastup daleke 1979. godine.

"Prvo će se pojaviti Čutura, koji će svirati 'Sutra me probudi' i 'Zvezda potkrovlja i suterena'. Onda će izaći braća Jelić i sviraće 'Svirao je Dejvid Bouvi' i 'Amsterdam'. Biće jako interesantno, valjda jedinstveno, kako će Žika i Dragi to izvesti. Đule je pametno i lukavo izabrao 'Rokenrol za kućni savet' i 'Ostaću slobodan', a Bajaga će otpevati 'Kad hodaš' i 'Dobro jutro'. Verujem da će 'Dobro jutro', to je Mišina pesma, zvučati fantastično ispred Crkve Svetog Marka. I onda ćemo završiti koncert standardnim hitovima 'Riblje čorbe'", rekao je Bora Đorđević.

Zbog velikog interesovanja za ovaj koncert, danima je bila otvorena blagajna za prodaju ulaznica stadiona "Tašmajdan" od 12 do 20 časova.

Podsjećamo, Miša Aleksić izgubio je bitku sa kovidom u novembru prošle godine.

Važio je za jednu od značajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske rok scene, proslavivši se kao basista, kompozitor i koproducent mnogih numera "Riblje čorbe".

Od trenutka osnivanja ovog benda, 15. avgusta 1978, do svoje smrti bio je njegov stalni član. Ispisao je značajnu knjigu o bendu "Autobiografija uživo", koja je objavljena prije deset godina u izdanju "Lagune". Pored pisanja o usponima i padovima "Riblje čorbe", Aleksić je u knjizi govorio i o sopstvenom životu i muzičkim počecima. Sa velikom strašću pisao je kako je njegova generacija odrastala uz Radio Luksemburg i muzičkog urednika Nikolu Karaklajića. Zanimljive su njegove anegdote iz svijeta rok muzike, poput one kada mu je Bora Đorđević, dok su obojica bili na odsluženju vojnog roka u različitim gradovima, poslao tekst pjesme "Dva dinara druže". Nakon njegovog prvog čitanja teksta naglas, svjedočio je Miša, bataljon vojske je ostao u suzama. Bora Đorđević danas kaže da mu Aleksić neprestano nedostaje i da se nije pomirio sa njegovim odlaskom.

"Stalno mi nedostaje. Navikao sam da s njim pričam stalno. Desi se da vidim nešto na televiziji, uhvatim telefon da ga zovem i shvatim da ga više nema", kaže Đorđević. On na kraju otkriva da će jedna pjesma na "Tašmajdanu" biti premijerno izvedena. Riječ je o Mišinoj kompoziciji "Dve gitare".

"Mi smo počeli da pravimo novi album pre nego što je Miša preminuo. Ja sam poslao jedan mračan tekst na koji je Miša napravio muziku i odsvirao u jednom studiju bas gitaru. Mi smo uspeli da sačuvamo tu bas gitaru i otpevali smo. Cela ta kompozicija će ići na novom albumu 'Riblje čorbe'. Pesma se zove 'Dve gitare' i to će biti svetska premijera te pesme. Refren ide: 'Ne trošite džabe pare, nisam toliko važan lik, ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik", najavljuje Bora Đorđević.