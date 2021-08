"Riblja čorba" u Banjaluci: Rokenrol veteran ispunio očekivanja publike

"I zao glas za njim stiže i brdo olajavanja." Jedno u nizu olajavanja jeste i ono da je Bora Đorđević jedini čovjek koji je ušao u legendu i koji je izašao iz nje. Njemu lično ova definicija je simpatična jer, kako kaže, dolazi iz ljevičarskih krugova.

"Uvek sam bio desnica, logično je da me levičari mrze, posebno te dosta agresivne antife i ostala žgadija", rekao je Đorđević za "Nezavisne" u subotu uveče nakon silaska s bine na "Akvani", gdje su održani banjalučki "Dani muzike".

Pomenuti silazak sa bine, ruku na srce, bio je silazak jedne istinske legende.

Stepenice je prevalio uz pomoć dvije žene. Držale su ga za ruke i dovele do stolice. Bora je sjeo poslije dvočasovne svirke na festivalu, gdje je trebalo da svira sat i po. Red dužine deset metara stvoren je automatski. Ljudi iz bekstejdža žele da se slikaju s vođom "Riblje čorbe". Umor na njegovom tijelu bio je primjetan poslije, ali ne i za vrijeme koncerta, koji nije mogao da završi ni sa "Lutkom sa naslovne strane", ni sa "Dobro jutro" ni sa "Vetar duva", jer je publika neprestano tražila još.

"Riblja čorba" je to i ispunila još jednom potvrđujući da se ovi rokenrol veterani bolje drže na bini, nego van nje. Nakon dugo vremena čuo se i stari hit "Zadnji voz za Čačak". Ovo je ujedno bila i prva obrada koju je bend snimio 1987. godine na albumu "Ujed za dušu".

Nakon koncerta Bora kaže da se i ne sjeća da li je to prva obrada, ali mu "Last Train To Clarkesville" grupe "Monkees", ističe, znači i danas, jer se uvijek s nostalgijom sjeća šezdesetih godina prošlog vijeka, kada se kao klinac u Čačku počinjao baviti rokenrolom. Počinjali su, priča Bora, dosta rano, pa otud u mnogim pjesmama "Riblje čorbe" i omaž šezdesetim.

"To je bilo neko lepše i srećnije vreme", citira Bora sebe dok pije vodu i dolazi sebi posije, za njegove godine, zaista žestoke svirke. Na pitanje da li je produžetak koncerta dug publici od prošlog puta, kada je svirka prekinuta zbog kiše, kaže da nije, te da je po srijedi nešto drugo.

"Supruga mi je dala signal da će da baci prsten ako ne produžim koncert. Ja sam to video i onda sam morao da sviram. Šalim se, naravno da se šalim. Mislim da su ovi divni ljudi koji su došli na koncert i te kako zaslužili da damo sve od sebe i da sve bude u redu. Nije to dug od prošlog puta. Mi uvek damo sve od sebe, još kad dobijemo jednu povratnu spregu od ljudi koji su došli da nas slušaju, onda damo još i više nego što možemo", ističe Bora i dodaje da ne može tek tako da prekine koncert jer ga je slušala i tašta.

Uvjeren je, kako govori, da ih je negdje od gore slušao i Miša Aleksić, pokojni basista benda koji je prošle godine izgubio bitku s kovidom i bez kojeg su prvi put nastupili u Banjaluci. Bora je na samom koncertu iskoristio priliku i da najavi koncert na "Tašmajdanu" u Beogradu 16. avgusta ove godine, koji će biti odsviran u Mišinu čast i na kojem će svirati isključivo Mišine kompozicije.

Što se tiče daljih planova, Đorđević otkriva da "Riblja čorba" uskoro ulazi u studio da snima novi album. Iako je odavno ušao u legendu, Bora Đorđević ne razmišlja o povlačenju, a da li će i koliko izlaziti iz legende, kroz smijeh zaključuje, njegova je lična stvar.

Pored "Riblje čorbe", na banjalučkim "Danima muzike" su nastupili Marko Loius i bend, grupa "Regina" te pobjednici "Banjalučke gitarijade" grupa "Katarza".