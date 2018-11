Rijana planira da objavi dva nova albuma

"Rolling Stone" magazin je objavio članak u kome je jedan od producenata Rijaniniog novog dugoočekivanog albuma gotovo potvrdio da pjevačica planira da objavi dva albuma, jedan komercijalan i jedan inspirisan zvukovima Jamajke!

Ideja producenata i pjevačice je bila da jedan od albuma ima specifičan regge zvuk kakav je karakterističan za Jamajku i Karibe a da drugi bude nešto približnije normalnom pop/rnb zvuku kakav je pjevačica do sada imala.

"Rijana je sa Barbadosa, tako da smo htjeli da cijeli projekat ide u tom smjeru. Nisam primjetio da su se takve stvari do sada radile, uvijek izvrću nešto i mješaju taj zvuk sa pop muzikom” , objasnio je producent.

Kako dalje navodi Metro, tekstopisac Elijah Blake tvrdi da Rijana trenutno snima dva albuma istovremeno.

Sa druge strane, postoje i spekulacije o radiofriendly albumu za koji se kaže da će biti nalik pjevačicinog starijeg, veoma uspješnog albuma Loud iz 2010. godine na kome su dobro poznati hitovi S&M, Love The Way You Lie i What’s My Name.