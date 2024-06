Rita Ora objavila video za pjesmu "Ask And You Shall Receive" (VIDEO)

​Rita Ora je nedavno objavila novi singl i spot za pjesmu "Ask and You Shall Receive". Ovo je Orino najnovije izdanje od njenog albuma "You & I" iz 2023., koji smo opisali kao "harizmatičan, energičan i upečatljiv". Nova numera odgovara energiji pjevačice i neće razočarati fanove.

U razgovoru o novom singlu Ora je rekla: "Pjesma je puna optimističnih, ljetnih vibracija i govori o romantičnom iskorištavanju trenutka i zaranjanju s tom posebnom osobom. Koautor ju je nevjerovatna Raye, što se čini kao trenutak punog kruga, budući da imam toliko nevjerovatnih uspomena iz vremena kad smo bili zajedno na turneji po Finiksu.”

Multiplatinasti izvođač nastupila je odmah nakon debi singla, na Mighty Hoopla Festivalu, 2. juna 2024., u Londonu.

Spot za "Ask and You Shall Receive" režirao je Dano Kerni, prikazuje Oru u 24-satnoj praonici koja je inspirisana reklamom za Levis 501 iz 1985. u kojoj glumi Nik Kamen, navodi "MXdown".

