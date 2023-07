Robot dirigovao orkestrom (VIDEO)

Android robot Ever 6 dirigovao je Južnokorejskim nacionalnim orkestrom u petak uveče u Seulu, po prvi put u istoriji zemlje.

Robot sa dvije ruke, koji je dizajnirao Korejski institut za industrijsku tehnologiju, debitovao je u Nacionalnom pozorištu Koreje, predvodeći muzičare nacionalnog orkestra.

Robot sa humanoidnim licem se prvo naklonio publici, a zatim počeo da diriguje.

"Pokreti dirigenta su veoma detaljni", rekao je Choi Soo-ieoul, koji je dirigovao pored robota.

"Robot je izvodio detaljne pokrete mnogo bolje nego što sam mislio da može."

Ali njegova "slabost" je to što ne može da sluša muziku, dodao je. Robot je dirigovao tri od pet komada, jedan sa Čojem.

"To je bio recital koji je pokazao da roboti i ljudi mogu koegzistirati i dopunjavati jedni druge umjesto da menjaju uloge", rekao je Čoj poslije koncerta, prenosi b92.

An android robot, EveR 6, took the conductor's podium in Seoul to lead a performance by South Korea's national orchestra, marking the first such attempt in the country https://t.co/pKwSOwRlaJ pic.twitter.com/gSERfqWPXs