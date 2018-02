Rock abeceda: Cream

Članovi benda bili su gitarista i vokal Eric Clapton, basista i vokal Jack Bruce, i bubnjar Ginger Baker.

Teoretski, Cream je prva super-grupa prije Blind Faith. U praksi, kada je grupa osnovana samo je Clapton uživao neku značajniju reputaciju a pažnju u Velikoj Britaniji osigurao joj je uspjeh u SAD. Bruce i Baker ranije su nastupali u grupi Graham Bond Organisation čije je virtuozno solističko lice naslijedila grupa Cream kada joj je 1968. pristupio Eric Clapton iz Bluesbreakersa Johna Mayalla.

Sudeći po Claptonu, grupa Cream je u biti zamišljena kao blues-trio, kao Buddy Guy s ritam-sekcijom.

Prvi album - izdan nakon značajnog prvog nastupa, na Windsor Festivalu 1966. otkrio je, medutim, grupu, zasnovanu na kreštećim, bluesom obojenim melodijama, ali s akcentom na improvizacijskoj tehnici, što je u ono doba bilo neobično. Pokazao je i neočekivanu sigurnost pjevanja i tekstovs, ukazavši na komercijalne mogućnosti u okviru pop-tržišta - koje se lice grupe razvilo na drugom albumu Disraeli Gears (1967).

Jednostavne, efektne sekvence nadopunjavane su donekle čudnim melodijskim linijama, a ta je metoda utjelovljena u pjesmi Sunshine Of Your Love kao i na drugom hitsinglu grupe Cream u Velikoj Britaniji, Strange Brew (1967). No, prvi uspjeh grupe na britanskim top-listama došao je ranije te iste godine pjesmom l Feel Free koja je afirmisala Brucea i Petea Browna kao autorski tim. Nešto kasnije grupa se proslavila u SAD gdje je provela većinu svoje karijere. U stvari, od 1967. do 1969. svaki je album Creama u SAD postigao tiražu od milijun primjeraka, dok se ugled grupe brzo širio diljem zemlje, potpomognut rasprodanim koncertima ma gdje da je nastupila.

Singl Sunshine Of Your Love bio je takoder milijunski. dok su pjesme Anyone For Tennis, White Room (1968), Crossroads i Badge (1969) održavale grupu na američkoj listi singlova. Njen treći album, dvostruki Wheels Of Fire, bio je, zapravo, Snimljen u New Yorku i San Franciscu, a uspjeh što ga je izazvao 1968. godine podigao je ugled Creama na razinu svjetske atrakcije. Sagledan u retrospektivi, taj album djeluje neuvjerljivo, nezgrapne razlike između čistog popa i bluesa studijske ploče, te donekle sumnjivo svirane na većini živih izvedbi svjedoče o bitnim pukotinama na fasadi o različitim ciljevima i predugim turnejama.

Tokom 1968. grupa je sve više shvatala da je njen razvoj došao do kraja i krajem te godine članovi najavljuju približavanje raspada. Grupa je 26. novembra 1968. u londonskom Royal Albert Hallu odsvirala emocionalan oproštajni koncert. Nastavili su, međutim, raditi u studiju zbog posljednjeg albuma Good bye (1969), koji im je osigurao američki i britanski hit Claptonovom pjesmom Badge napisanom u suradnji s Georgeom Harrisonom. Goodbye zapravo pati od istih odvojenosti kao i Wheels Of Fire, no istina je da uključuje najbolju koncertnu izvedbu Creama nakon glasovite teme Crossroads, polumahnitu verziju pjesme Skipa Jamesa l’m So Glad. U retrospektivi, Cream su kao grupa vjerojatno bili precijenjeni. lpak, zaslužni su za otkrivanje sasvim novih mogućnosti koncertnog nastupa, stvorivši pritom pola tuceta klasičnih brojeva i izlegavši čitav niz budućih imitatora. Clapton i Baker ponovno su se pojaviii 1969. u grupi Blind Faith dok je Bruce nastavio svojim putem. Posmrtno su izdana još dva koncertna albuma kao i nekoliko kompilacija od kojih su neke niže navedene.

