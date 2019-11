Rock opera razdrmala publiku u dvorani Borik

U Sportskoj dvorani Borik održan je koncert orkestra Rock opera iz Novog Sada.

Muzičari su nastup započeli izvođenjem kultnih Rock klasika grupa "Deep purple" i "Queen", a nakon horskog izvođenja ovih klasika, publika je imala priliku da čuje i domaće klasike kao što je "Par godina za nas" benda EKV koju je izvela Danka Adamov.

Nakon Adamove orkestar je izveo baladu "White shades of pale", poslije koje su razdrmali uspavanu publiku pjesmama Grupe "The Beatles". Kasnije su se redali hitovi "Rolling on the river", koju je izvela Dragana Kela, kao i kultna balada grupe "Aerosmith", "Dont wanna miss a thing", nakon čega je publika zaplesala uz hit "Eye of the Tiger".

Publika je nakon ove pjesme gromoglasnim aplauzom pozdravila banjalučku pjevačicu Maju Manojlović koja je bila iznenađenje koncerta. Maja je za svoje sugrađane izvela klasik "I love Rock n roll".

Nakon Maje na pozornicu se vratila Danka Adamov koja je pjevala numeru grupe "The Dors", "Lite My fire". Adamova je ostavila bez daha sve prisutne u Sportskoj dvorani Borik svojim glasom tokom izvođenja ove pjesme.

Orkestar je podigao publiku u dvorani na noge tokom izvođenja pjesme "We will Rock you", grupe "Queen" koja je zajedno sa muzičarima aplauzima i udarcima od parket horski pjevala ovu kultunu numeru.

Okupljani su nastavili u istom ritmu i tokom pjesme "Ljuljaj me nežno" kojoj je novosadski "Big bend" duvačkim instrumentima dao poseban pečat. Uslijedili su hitovi "Stairaway to heaven", "Bohemian rhapsody".

Orkestar je za kraj koncerta izveo pjesmu "We are the champions" koju su pjevali svi solisti zajedno sa publikom. Publika gromoglasnim aplauzom i pozivima na bis nije dozvolila orkestru da siđe sa pozornice nakon čega su odsvirali pjesmu "Crazy little Thing called love" sa kojom su se oprostili od publike.