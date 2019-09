"Rock simfonija" krajem mjeseca prvi put u Beogradu

Banjalučki orkestar "Rock simfonija" nastupiće krajem mjeseca prvi put u Beogradu u Domu omladine.

Orkestar će se publici u glavnom gradu Srbije predstaviti u revijalnom dijelu programa manifestacije "Beogradske horske svečanosti", koji će biti odražan 30. septembra, a kako iz "Rock simfonije" ističu, za publiku u Beogradu su već spremili omaž kompletnog repertoara.

"S obzirom na to da prvi put nastupamo pred beogradskom publikom, spremili smo omaž našeg kompletnog repertoara - šarenolik uvod u ono što radimo i prikaz nekih od najznačajnijih numera rokenrol istorije", rekao je Dragan Moconja, gitarista i jedan od osnivača orkestra "Rock simfonija".

Ovaj muzičar dodaje da je za njih velika čast što nastupaju u sklopu manifestacije "Beogradske horske svečanosti" jer je u pitanju događaj koji okuplja najznačajnija muzička imena današnjice.

Banjalučki orkestar je inače poznat po tome što na pozornicu dovodi brojne goste, pa je tako najavljeno i ovaj put.

"Sa nama na bini ovaj put je reper Marko Šelić Marčelo, sa kojim smo ostvarili saradnju prošle godine i nastavljamo u istom duhu s obzirom na to da smo se sjajno uklopili, i zajedno s njim na bini impakt na publiku je sjajan. Uz nas je takođe ovaj put Gradski hor 'Beograd' sa Milanom Aćimovićem na čelu, koji broji tridesetak članova i svakako su nam značajno pojačanje i vjetar u leđa", naglasio je Moconja.

Poznati reper Marko Šelić Marčelo je za "Nezavisne" povodom ovog koncerta istakao da će predstaviti svoje dvije pjesme koje je već jednom izveo s "Rock simfonijom" na tvrđavi Kastel u Banjaluci.

"Sa orkestrom ću kao i prošlog leta u Banjaluci izvesti dve pesme: 'Peglu' i 'Sveti bes'. Obe idu u grupu zapaženijih pesama iz mog dosadašnjeg opusa, to su mračne, a snažne priče kamuflirane u stihove; 'Rock simfonija' dodaje epiku na moju liriku i otprilike tako glasi recept naše saradnje", rekao je Marčelo.

Dragan Moconja je dodao da orkestar radi na pripremama za ovaj događaj i da im je u cilju koncert dovesti do perfekcije."Dovodi

mo stvari do perfekcije koliko je to moguće. Poprilično smo uvježbani jer držimo kontinuitet, ali dodatne umjetničke pripreme nisu na odmet. S obzirom na to da je ovo naša svojevrsna premijera u Beogradu, ostali smo pri ideji da ne uvodimo novitete, već da im prikažemo suštinu onoga što gradimo godinama i lagano ih uvedemo u naš svijet klasičnih instrumenata, distorzije i rokenrola", naglasio je Moconja.

Gitarista poručuje da koncert u Beogradu nije jedini na kojem bend aktivno radi, te da će publika u narednom periodu imati prilike da pogleda i čuje još mnoštvo noviteta.

"Paralelno s pripremama za Beograd spremamo i veliki spektakl povodom pet godina postojanja 'Rock simfonije'. Decembar ove godine je rezervisan za nove korake i, nadamo se, uspjehe. Idemo stepenicu više pa pripremamo mnoštvo noviteta kako za uši, tako i za oči", zaključio je Moconja.