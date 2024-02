Rod Stjuart iznenadio odgovorom na pitanje o Edu Širanu

​Ser Rod Stjuart izjavio je da ne zna nijednu pjesmu Eda Širana u jednom intervjuu, u kome se nije libio psovanja.

Iako je Ed Širan autor mnogih skorašnjih hitova, Rod Stjuart tvrdi da ne zna ni "Perfect", ni "Thinking Out Loud", ni "Bad Habits".

To nije nemoguće, ali ako se uzme u obzir da se "Shape of You" vrtjelo u svakom kafiću, restoranu ili klubu u jednom trenutku, teško da mu je promaklo.

Ipak, u novom intervju, 79-godišnji pjevač pričao je o trenutnom stanju u muzičkoj industriji i nagovijestio da nove pjesme njegovih kolega ne bi izdržale test vremena.

Pričajući o svojim omiljenim pjesmama i o tome da li će se današnje pjesme puštati za 50 godina, čuveni muzičar nije se uopšte suzdržavao.

"Sigurno da hoće. Volim onog, kako se zove… O, j***no sjajno, Rode, Bravo. Britanac je, vrlo talentovan i njegove pjesme će opstati. Hm…", rekao je Rod Stjuart.

Kada su ga upitali da li je mislio na Eda Širana, rekao je: "Ne Ed, ne znam nijednu njegovu pesmu" i dodao sočne psovke.

Poslije nekog vremena, Rod Stjuart sjetio se da je mislio na pjevača Džordža Ezru, za koga je rekao: "Mislim da piše zaista sjajne pjesme. Dugo će biti tu", završio je slavni muzičar, prenosi "Danas".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.