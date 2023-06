Rod Stjuart mijenja žanr nakon turneje

Rod Stjuart je rekao da planira da "ostavi sve rokenrol stvari iza sebe" nakon svoje opsežne turneje ove godine.

U novom intervjuu za BBC Breakfast, koji možete pogledati u nastavku, muzičar je rekao da se "ne odlazi u penziju" i da umjesto toga želi da promijeni svoj muzički žanr - tačnije da pređe iz roka u sving.

"Ne idem u penziju", rekao je Stjuart voditelju BBC-ja Čarliju Stejtu.

"Upravo sam napravio sving album sa Džulsom Holandom, koji će izaći sljedeće godine, tako da želim da idem u tom pravcu. Samo želim da ostavim sve rokenrol stvari iza sebe - na neko vreme, možda", rekao je Rod, prenosi NME.

Stjuart je dodao da se "zaista raduje što će raditi nešto drugo" i da se njegov predstojeći rad sa bendom Džulsa Holanda "ionako graniči sa rokenrolom, samo što njegove nove pesme nisu nalik njegovim velikim hitovima 'Maggie May' i "Do Ya Think I'm Sexy?".

Pogledajte snimak:

'Everything has to come to an end sooner or later' Singer Rod Stewart has told #BBCBreakfast he's giving up rock and roll as he prepares to go on tour with Boy Georgehttps://t.co/Y29oI6E5Pk pic.twitter.com/odrQmQkOlT