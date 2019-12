Rođendanski koncert, čas rokenrol istorije

Banjalučki orkestar "Rock simfonija" održao je koncert u Banskom dvoru povodom pet godina postojanja. Posebno za ovu priliku ekipa koja stoji iza ovog projekta spremila je jedan konceptualni koncert, koji je predstavio istoriju rokenrola.

"Ovo je prvi konceptualni koncert 'Rock simfonije'. U pitanju je rokenrol istorija od samog njenog početka pa do danas. Mislim da je ovo do sada najzahtjevnija stvar koju smo uradili", rekao je Dragan Moconja, gitarista i jedan od osnivača orkestra, te dodao da niko od članova orkestra nije očekivao da će priča koju su gradili trajati punih pet godina.

"Prije pet godina u ovo vrijeme na ovom mjestu smo mislili da ćemo odsvirati samo taj koncert i da ćemo otići kući i sjećati se kako je to sve bilo divno, i bukvalno zbog te iste publike u Banjaluci mi smo nastavili da radimo", istakao je Moconja.

Muzičar je dodao da je sam rokenrol zvuk danas na marginama društva, te da je cilj orkestra vraćanje ovog zvuka na velika vrata.

"Nastavićemo da sviramo dok god ljudi to vole. Ovaj put nismo u mogućnosti da napravimo dva koncerta, a znate da smo mi to ranije i radili. Ovaj put logistika to nije dozvolila. Ipak, planiramo koncert na Kastelu naredne godine. Prema tome, ko god nije uspio da dođe imaće priliku da se čujemo ponovo", zaključio je Moconja.

Orkestar je kao i prethodnih godina pozvao goste sa regionalne muzičke scene pa su se tako muzičarima u Banskom dvoru priključili legendarni pjevač Dejan Najdanović Najda iz benda "Smak", kao i reper Marko Šelić Marčelo, koji je na neki način postao stalni član ovog sastava.

"Saradnja sa 'Simfonijom' je sjajna i zato je produžavamo. Nije baš da smo mazohisti i da nam ne ide pa volimo da mučimo sebe... Ne, naprotiv. Od početka je ovo bilo prepoznavanje u roku - odmah i klik, i mislim da ćemo tek sarađivati zajedno na neke opširnije načine. Do tada tu su ove naše saradnjice pesma-dve po koncertu, ali i veliko zadovoljstvo", rekao je reper Marčelo.

Slavni autor je ovoga puta izveo pjesmu "Sunce", koja je drugačija od numera koje je do sada radio sa banjalučkim muzičarima.

"Moja pesma je bila na samom kraju. Okrenuli smo drugi list u odnosu na naše prethodne nastupe, gde smo izvodili pesme 'Sveti bes' i 'Pegla', koje su najmračnije u mom inače mračnom repertoaru, a ovaj put smo izveli pesmu 'Sunce', nešto potpuno drugačije. To je pesma kojom se završavaju i moji koncerti upravo zato da ljudi ne bi otišli kući s utiskom da nade nema i da je sve propalo. Nade svakako ima i nije sve propalo", naglasio je Marčelo.

Pjevačica Vanja Mišić je s orkestrom tokom koncerta izvela pjesme Princa, grupe "Queen" i pjevačice Ejmi Vajnhaus.

"Ovdje u Banskom dvoru je sve i počelo. Ne znam da li se iko nadao da će to trajati pet godina. Tu smo jedni za druge i svakako nastavljamo dalje", rekla je Mišićeva.