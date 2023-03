Rodžer Voters ponovo snima album grupe Pink Floyd

​Rodžer Voters, kao što je poznato, opet snima legendarni album grupe Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon", koji je 1. marta obilježio 50. godišnjicu.

Muzičar je razgalio obožavatelje tako što je na YouTube-u podijelio snimak od 52 sekunde, na kojem se vidi kako sluša prvi stih prerađene pjesme "Me And Them" u studiju. Voters je video-materijal propratio dugačkom izjavom u opisu, priznajući da "to nije zamena za original koji je, očigledno, nezamenljiv".

"Kada smo snimili ogoljene pjesme za Lockdown Sessions, 50. godišnjica objavljivanja albuma The Dark Side of The Moon nazirala se na horizontu. Palo mi je na pamet da bi The Dark Side of the Moon mogao biti prikladan kandidat za sličnu preradu, djelimično kao omaž originalnom djelu, ali i kao ponovno obraćanje političkoj i emocionalnoj poruci cijelog albuma. Razgovarao sam o tome sa Gasom i Šonom, i kada smo prestali da se kikotamo i vičemo - Mora da ste ljuti jedni na druge, odlučili smo da to preuzmemo", napisao je Voters i dodao:

"Sada smo u procesu dovršavanja finalnog miksa. Ispalo je zaista sjajno i uzbuđen sam što će svi to čuti. Nije zamjena za original koji je, očigledno, nezamenljiv. Ali to je način da se sedamdesetdevetogodišnjak osvrne kroz pedeset godina unazad u oči dvadesetdevetogodišnjaka i kaže, da citiram jednu moju pjesmu o mom ocu: Dali smo sve od sebe, održali smo njegovo povjerenje, naš tata bi bio ponosan na nas. I takođe je to način da odam počast snimku na koji Nik, Rik i Dejv i ja imamo puno pravo da budemo veoma ponosni", naveo je muzičar.