Rodžer Voters ponovo snimio čuvenu pjesmu Pink Floyda: Poslušajte "Money"

Basista i pjevač Rodžer Voters (Roger Waters) ponovo je snimio i objavio pjesmu "Money" svog nekadašnjeg sastava Pink Flojd (Floyd).

Novo, džezirano viđenje pjesme sa "The Dark Side of the Moon" (1973) Pink Flojda, najavljuje Votersovu novu verziju jednog od najprodavanijih svjetskih albuma, nazvanu "The Dark Side of the Moon Redux", koja će se pojaviti 6. oktobra.

Voters je na svom sajtu naveo da mu se prilikom ponovnog snimanja nekih ogoljenijih verzija samostalnih i pjesama Flojda, za nedavno izdanje "Lockdown Sessions" (2023), učinilo da je čitav album "The Dark Side of the Moon" podoban za sličan pristup.

Prema njegovim riječima, razlog je "dijelom odavanje počasti izvornom djelu, a djelom ponovno osmatranje političkih i emotivnih poruka čitavog albuma".

"To nije zamjena za original, koji je, očigledno, nezamjenjiv. Ali jeste način da 79-godišnjak pogleda unazad 50 godina u oči 29-godišnjaka i kaže, da citiram svoju pjesmu 'Otac': 'Učinili smo najbolje, održali smo povjerenje, otac bi bio ponosan na nas'", napisao je Voters.

On je naveo da je iznova snimljen album "ispao stvarno odlično", Voters je dodao da je to način da oda počast djelu Flojda, na koje "imaju svako pravo da budu ponosni" gitarista Dejv Gilmor (Dave Gilmour), bubnjar Nik Mejson (Nick Mason), klavijaturista Ričard Rajt (Richard Wright 1943-2008) i on.