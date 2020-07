Rok magazin "Q" prestaje da izlazi nakon 34 godine

Magazin "Q", kamen temeljac rok novinarstva u Velikoj Britaniji, prestaće da izlazi nakon 34 godine.

"Pandemija nam je to učinila", naveo je urednik Ted Kesler na svom Twitter nalogu, prenio je BBC.

On je podijelio uredničko pismo za posljednje izdanje, koje izlazi 28. jula u kome je naveo da mora da se izvini, jer nije uspio da održi "Q".

Tiraž časopisa opao je na 28.000 mjesečno u odnosu na 200.000 u 2001. godini.

Magazin "Q" osnovali su 1986. godine Mark Elen i Dejvid Hepvort.

I have some bad news about @QMagazine. The issue that comes out on July 28 will be our last. The pandemic did for us and there was nothing more to it than that. I have attached our final cover and my editor’s letter for context. On the plus side, we’re all available for work. pic.twitter.com/rm8qOcUBtB