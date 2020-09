"Rok opera" 26. septembra u Novom Sadu

Veliki muzički spektakl pod nazivom "Rok opera" izlazi ponovo pred publiku pod otvorenim nebom 26. septembra na Novosadskom sajmu, saopštili su organizatori.

Opera Srpskog Narodnog pozorišta i Novosadski Big Bend uz izvanredne soliste i dirigenta Fedora Vrtačnika pružiće jedinstveni muzički užitak kao zaista neobičan spoj rok muzike kroz operski i klasični stil pjevanja.

"Izuzetno smo srećni što publika prepoznaje istinski kvalitet, jer je koncept Rok opere pođednako pristupačan za sve generacije, posebno za one koji žele da se otrgnu od nametnutih merila, a tokom ovog projekta, postavili smo nove standarde izrade muzičkih aranžmana, interpretacija i samog muziciranja, jer smo izašli iz pozorišnih i akustičnih sala", izjavio je ovim povodom dirigent Vrtačnik.

Spektakl je tokom 2018. pred Novu godinu veoma lako i brzo rasprodao dva puta veliku salu beogradskog Centra "Sava", a onda su imali i nastup na Beer festu 2019. pred skoro 80.000 ljudi, na Ušću.

Osim toga, imali su rasprodate nastupe i u velikoj dvorani SNP, Banjaluci, Nišu i mnogim gradovima Srbije kao veoma ambiciozna turneja u nastavcima.

Iz tog serijala produkcija ovog projekta je osmislila manje zapažen koncert "Dance opera" koji je gostovao u Centru "Sava", ali i nastavak "Rock opera Vol. 2", kao potvrda uspjeha originalnog koncepta.

Koncertom se odražava duh autora i jedne slavne epohe istinske rok muzike, sa snažnim imenima iz Rokenrol kuće slavnih, što publika svakim novim nastupom obožava, jer gaji uspomene muzike od 70-ih godina do danas.

Na sceni se nalazi čak 50 izvođača - solisti, Hor i orkestar, koji izvodi muziku legendarnih grupa i solo umjetnika: Led Zeppelin, Deep Purple, The Queen, The Beatles, Pink Floyd, Van Halen, The Doors, Europe, Tina Turner, Robie Williams, i mnogi drugi.

Kao vokalni solisti vrhunski nastupaju Danka Adamov, Dragana Keller, Zoran Šandorov, Mattia Zanatta, Nikola Mijić i članovi Hora Opere SNP iz Novog Sada.

"To nije repertoar koji očekujete da ume izvede Opera ili čitav hor i orkestar, i baš je u tome naša prednost, jer mi smo nacionalni teatar, imamo izuzetno iskusne, talentovane i školovane muzičare i pevače, tako i dolazi do ovako neobičnog spoja", objašnjava Aleksandar Stankov, direktor Opere SNP.

U ovom dvočasovnom spektaklu podjednako uživaju i poklonici rokenrola i ljubitelji klasične muzike.