Rokenrol sastav "Mustang": Kroz muziku do slobode i zajedništva

Rokenrol sastav "Mustang" iz Mostara nedavno je predstavio autorski singl i video-spot "Full Throttle", koji su posvetili svim ljubiteljima dvotočkaša i bajkerskom stilu života.

"Oni su posebna sorta ljudi, zaljubljeni u motore i vožnju, te znaju uživati u životu. Simbol su i otpora sistemu. Često su neshvaćeni, ali pravi bajkeri zapravo su jako humani, a njihovi moto-skupovi pravi su festival zabave i druženja, popraćeni sjajnom muzikom. Često dobijamo pozive da sviramo na motorijadama, te nam je to velika čast i zadovoljstvo. Pravi bajker ne može biti svatko", istakao je Boris Boras, basista benda "Mustang".

Muzičari dodaju da je pjesma nastala nedugo nakon formiranja benda, ali brojne okolnosti su dovele do toga da je tek sada dobila zasluženi video-spot.

"Pjesma je snimljena za album 'On with the Fight', koji je izdala diskografska kuća 'One Records' 2016. godine. Na albumu i spotu bila je Ana Šarić. U međuvremenu je na mjesto vokala došao Vladan Ðukanović. Ovih dana dobili smo i dva nova člana, bubnjara Antu Martinovića i gitaristu Matu Zeleniku, tako da smo sad petočlani bend", rekao je Boras i dodao da singl "Full Throttle" predstavlja bajkerski život kao simbol slobode, ali i zajedništva.

"Svi uživaju u tom osjećaju slobode, uživaju u prirodi, voze jer to istinski vole, a isto tako nisu sami, opet su u bajkerskoj zajednici. Međusobno se druže, dolaze iz cijelog svijeta i sastaju se na motorijadama. Tematika spota predstavlja samo jedan djelić slobode, slobode u obliku vožnje", naglasio je Boras.

Muzičar dodaje da singl najavljuje još pregršt autorskog materijala jer su pjesme za drugi album grupe "Mustang" već gotove, ali da još nisu počeli sa njihovim snimanjem.

"Jako smo zadovoljni kako zvuče. Smatramo da je, bez obzira na mijenjanje nekih trendova, potrebno redovito snimati albume. Mi ćemo ići u tom pravcu", istakao je Boras.

Grupa "Mustang" će u narednom periodu aktivno raditi na promociji novog materijala, a sve najave nastupa pred publikom moguće je provjeriti na zvaničnoj internet stranici www.mustang-bend.com, kao i na društvenim mrežama benda.

"Mustang" je nastao 2013. godine i svira hard rok na engleskom jeziku. "Autorski smo bend, no na živoj svirci pored autorskih pjesama ubacimo i dobrih kavera. Odlično smo prihvaćeni gdje god dođemo, baš uživamo u tome što radimo, puni smo energije i namjeravamo svirati još dugo", naglasio je Boras.

Članovi sadašnje postave grupe "Mustang" su Marin Bevanda (gitara), Boris Boras (bas), Vladan Ðukanović (vokal), Ante Martinović (bubnjevi) i Mate Zelenika (gitara).