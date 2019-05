Rolling Stonesi objavili nove datume koncerata

Grupa Rolling Stones je objavila nove datume svojih 17 koncerata u okviru turneje u SAD-u i Kanadi nakon što su ovi nastupi prethodno bili odgođeni zbog operacije pjevača Mika Džegera.

Turneja "No Filter" će se nastaviti u Čikagu 21. juna.

Ovi rock veterani bili su prinuđeni otkazati niz nastupa prošlog mjeseca zbog toga što je frontmen Mik Džager bio primoran otići na operaciju srca, što je onemogućilo nastavak turneje po SAD-u i Kanadi.

Bend je objavio nove datume nastupa na svojim službenim nalozima na društvenim mrežama u srijedu.

"Sada se osjećam mnogo bolje i zahvaljujem se svom bolničkom osoblju koje je obavilo odličan posao", napisao je Džager neposredno nakon operacije zahvalivši fanovima na podršci.

Najavljujući nove datume, Rolling Stonesi su izjavili kako ne mogu čekati da se opet vrate svojoj publici, prenosi BBC.

We are delighted to announce the new US and Canada tour dates today! All of the cities from the previously postponed shows are locked in, starting at Soldier Field in Chicago on June 21st and including a brand new date in New Orleans! https://t.co/019DDP3ZA8 #StonesNoFilter pic.twitter.com/0C3R5rNfOX