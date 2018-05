Rundek,"Tyger Lamb" i Marko Louis na "Demofestu"

BANJALUKA - Najveći regionalni festival demo bendova, banjalučki "Demofest", predstavio je nova velika imena koja će nastupiti na ovogodišnjem 11. izdanju festivala.

Publika okupljena na tvrđavi Kastel druge festivalske večeri, 20. jula, slušaće i gledati poznate regionalne izvođače Darka Rundeka, Marka Louisa i hrvatski sastav "Tyger Lamb".

Darko Rundek je muzičar, pjesnik, reditelj i glumac te jedan od osnivača kultne grupe "Haustor", a na "Demofest" se vraća nakon punih 10 godina. Iza benda "Haustor" ostali su brojni hitovi kao što su "Šal od svile", "Uzalud pitaš", "Ena", "Bi mog'o da mogu" i mnogi drugi.

Marko Louis je beogradski muzičar, kojeg je publika upamtila po radovima sa bendovima "Maraqya" i "St. Louis Band". Iza sebe ima dva solo albuma, i to "Shine On Me" i "Beskraj", a takođe priprema iznenađenje za sve posjetioce "Demofesta".

Zagrebački bend "Tyger Lamb" je vicešampion posljednjeg, desetog izdanja ovog festivala.

"Zvijer s dušom tigra u koži janjeta", kako vole reći za sebe, rođena je u jednoj zagrebačkoj garaži, u zimu 2016. godine, a njihov zvuk krasi psihodelični koktel bluza, surfa, soula i daba. Nedavno su objavili album prvenac pod nazivom "Born Into This".

"Demofest" će biti održan na tvrđavi Kastel od 19. do 21. jula, pod generalnim pokroviteljstvom nektar piva, kompanije "M:tel", te uz podršku kompanije "Huawei", grada Banjaluka i UNESCO-a.