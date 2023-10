Ruski violončelista Dmitrij Kouzov i orkestar Kamerata Novi Sad zatvorili "Jesenju sonatu"

Koncertom renomiranog ruskog violončeliste Dmitrija Kouzova i jednog od najboljih srpskih kamernih orkestara Kamerata Novi Sad, sinoć je u prepunoj Koncertnoj dvorani Banskog dvora svečano zatvoreno šesto izdanje Internacionalnog muzičkog festivala "Jesenja sonata".

Dmitrij Kouzov, veliko ime umjetničke muzike današnjice, zajedno sa gudačkim orkestrom Kamerata Novi Sad održao je još jedan koncert koji publiku Banskog dvora nije ostavio ravnodušnom, a za svoje nadahnuto izvođenje kompozicija Čajkovskog, Griga, Vrebalove i Bramsa, nagrađeni su višeminutnim alauzima i ovacijama, saopšteno je iz Banskog dvora.

"Program koji smo izveli za publiku u Banjaluci odražava romantični period u muzici. Ovo je moja prva saradnja sa orkestrom KAMERATA, iako sam neke od članova upoznao ranije, sreli smo se na festivalu 'Blisko' koji orhanizuje moj prijatelj Stefan Milenković. Festivali poput ovoga su važni jer su oni zapravo prostori i mjestagdje ljudi ivode muziku za ljude, posebno u ovom dobu modernih tehnologija, muzika je jedan od načina da ostvarimo bliskost sa publikom, jer ništa ne može da zamijeni taj živi kontakt između muzičara i publike", kazao je Dmitrij Kouzov.

"Za svaki ansambl je jako bitno da bude u kontaktu sa što više fantastičnih solista. Svaki solista ima nešto svoje, nešto posebno, od svakoga se puno nauči i puno dobije. Sreli smo se na festivalu 'Blisko' koji organizuje Stefan Milenković, on je već dvije godine bio gost i imali smo sreću da prošle godine i mi sviramo na tom festivalu. Dmitrij nam je odmah „uho“ kao izuzetan umetnik i nismo mogli to da propustimo. On je predivna osoba prije svega, svima nam je drag prijatelj. Za mene lično on je najenergičniji umetnik koji je bio na tom festivalu. Kod njega je kvalitet neupitan, znanje neupitno, talenat, energija, neverovatno iskustvo. Ovaj čovek je u poslednjih nedelju dana odsvirao pet koncerata sa pet različitih repertoara i sve je na najvišem nivou. Od takvih treba učiti. Ta energija je potrebna mladima koji žele da se pripreme za život umetnika. On je reprezent jednog velikog soliste, mislioca kada je muzika u pitanju. Znači nisu to samo brzi prsti i spretnost, to je pre svega jedna ljudska dubina koja se čuje i u našoj svirci. Ogromno je zadovoljstvo sa njim raditi", ispričao je Marko Miletić iz kamernog orkestra Kamerata Novi Sad.

Festival "Jesenja sonata" zamišljen je kao elitni, višednevni muzički događaj, susret vrhunskih muzičkih umjetnika iz zemlje i inostranstva, te svojevrsni nacionalni i internacionalni forum najviših umjetničkih standarda.

"Imam sreću da pratim 'Jesenju sonatu' od samih početaka i inače program Banskog dvora. Vaša Koncertna dvorana je moja omiljena sala na ovim prostorima. Ta akustika je zaista neverovatna i fantastična. 'Jesenja sonata' je uvek imala vrlo dobar program, ali definitivno je primjetno da iz godine u godinu taj kvalitet raste. Ovogodišnji učesnici su izuzetni, neke poznajem lično i znam koji je to nivo, jako mi je drago da se to razvija u tom smeru i verujemo da će tako i da se nastavi. Mi ćemo uvek rado biti vaši gosti", naglasio je Miletić.

„Kroz svoje šesto festivalsko izdanje 'Jesenja sonata' je već postala tradicionalna i prepoznatljiva kulturna manifestacija koja će, uvjereni smo u budućnosti još snažnije stimulisati muzički i kulturni razvoj grada i Republike Srpske, te na radost publike, svake godine tokom oktobra u Banskom dvoru okupljati najznačajnija imena domaće, regionalne i svjetske muzičke scene. Ove godine nastupili su vrhunski muzički umjetnici iz Rusije, Japana, Belgije, Srbije i Republike Srpske. Dan za danom, koncert za koncertom i došli smo do posljednje večeri šestog izdanje Internacionalnog muzičkog festivala. Svi vi koji ste ovih dana bili dio našeg festivala, vjerujem da ćete se složiti sa našim moždaneskromnim zaključkom da iza nas ostaje do sada najbolje festivalsko izdanje. Zahvaljujemo se našim muzičkim umjetnicima, našoj vjernoj publici, pokroviteljima i medijima koji su učinili da i ovo izdanje 'Jesenje sonate' ostane zapamćeno kao posebno i po kvalitetu i atmosferi“, kazao je direktor Banskog dvora Mladen Matović.

