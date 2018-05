SAD u šoku zbog spota: Da li ovaj video prikazuje kakva je Amerika zaista?

"This is America" na prvi pogled 'samo' je potencijalni muzički hit multitalentiranog umjetnika Donalda Glovera poznatog i kao Childish Gambino i mc DJ, ali slojevi značenja su tako bogati da se mediji, društvene mreže, političari i drugi muzičari još uvijek bave otkrivanjem skrivenih značenja i metafora.

Glumac, komičar, reper, pjevač i scenarista Gambino pjesmu je objavio početkom maja, a do sada je samo video spot (ne brojeći SNL nastupe) skupio više od 116 miliona pregleda.

"Video je već opisan kao moćan poziv protiv nasilja i vatrenog oružja, i portret egzistencijalizma Afroamerikanaca u SAD-u. To je osuda kulture u kojoj s jednakom lakoćom cirkulišu video snimci umiruće afroameričke djece, kao i snimci njihovog plesa i veselja. Video nije jednostavan niti jednosmislen, mnogi ga članovi Afroameričke zajednice već mrze. Tjera nas da ponovno proživimo javne traume i jedva nam daje vremena da udahnemo prije nego što nas natjera da opet zaplešemo", napisala je Dorin Sent Feliks za "The New Yorker".

"Washington Post" piše kako, muzika i aranžman na stranu, stihovi i video imaju jednu auru nadrealnog. Gambinovi neobični pokreti i poze začinjeni njegovim, na prvi pogled, čudnim grimasama i "kešenjem". Trik je u tome da se ne koncentrišete samo na njega, jer pozadina iza njega je ona koja priča priču. Prema događanjima iza pjevača i uz pomoć stihova kontekstualizujemo i njega samog.

Čovjeka kojeg Gambino na početku spota hladnokrvno ubije nakon porcije plesa mnogi povezuju s mnogobrojnim "egzekucijama" mladih Afroamerikanaca od strane policije, a neki kažu da je to otac ubijenog Trejvona Martina, kojeg je 2012. na Floridi ubio član patrole. Ali, nije riječ o Trejsiju Martinu već je to Kelvin C. Vinbuš II, umjetnik iz Los Anđelesa poznatiji kao Kelvin drugi. On je, rekao je za medije, samo htio da bude dio istorije.

Ono što je možda najjasnije iz spota su silne "Jim Crow" reference kojih je video prepun. "Jim Crow" nije referenca samo na segregacijske zakone iz 1865. koji su institucionalizovani rasizam odmah nakon donošenja 13. amandmana američkog ustava kojim je zabranjeno ropstvo, već je to termin koji je i mnogo stariji, a riječ je o liku ili figuri koja simbolizuje sve što odlikuje američke crnce - da su lijeni, glupi, manje vrijedni, te da se ne mogu integrisati.

Njegovi pokreti jasna su referenca na "minstrel" nastupe, vrstu zabave koja se rugala Afroamerikancima ističući sve stereotipe koji su o njima postojali. Iako su u tome ponekada učestvovali i crnci, češće su to bili bijeli zabavljači koji su lica bojali ugljenom ili pastom za cipele ("blackface").

Ali Gambino ni tu ne staje s ubijanjem sa smiješkom. Uskoro automatskim oružjem sasiječe i čitav hor jasno asocirajući na pokolj u crkvi u Čarlstonu gdje je bijeli supremacista Dilan Ruf u "crnoj" bogomolji tokom sastanka čitanja Biblije ubio devet ljudi u nadi da će time "pokrenuti rasne ratove".

Upravo radi kopanja po toj vrlo svježoj rani mnogi su mu prigovorili kako "previše slobodno koristi scene nasilja kako bi poslao svoju umjetničku poruku", ali kći ubijene Etel Lens kaže da "je teško gledati kako je takvo nasilje normalizovano, ali to je istina.

Milioni mladih Amerikanaca nakon ovog video snimka zapitaće se "kako preživjeti u današnjoj Americi". K. Ostin Kolins iz Veniti Fera ima problem s Gloverovom porukom, i pita se "šta umjetnik zapravo prodaje".

"Dosta mi je toga da mi neko govori da nam je pažnja odvučena od nasilja nad Afroamerikancima. Ko smo to 'mi' i 'nama', pa stalno 'nama' prigovaraju da protestujemo previše, da smo stalno na ulicama. To je stilizovana, ambiciozna provokacija, ali šta stoji iza toga?", pita se Kolins.

Dok Glover pleše iza njega se odvijaju policijska naganjanja, požari u skladištu, i nasilje. Gambino mobilne telefone naziva "oruđem" jer su upravo telefoni u desecima slučajeva snimili pucanja i ubistva mladih afroamerikanaca, među kojima su i djeca.

Dok on pleše usred haosa i nasilja, ponekad koristeći i neke plesne pokrete iz one ere rep muzike koju povezujemo sa stihovima isključivo o novcu, drogi i lakim ženama, kada su mnogi prigovarali da nije "samo to" doprinos Afroamerikanaca kulturi, iza njega prolazi jahač na bijelom konju čije je lice "zakrabuljeno". Tviteraši i analitičari kažu kako je to jasna referenca na četiri jahača apokalipse iz knjige Otkrivenja.

"I pogledao sam, i gle — blijedi konj i na njemu jahač kojem je ime bilo Smrt, a za njim je išao grob (pakao)", (Otkrivenje 6:8a)

I "stari" automobili iz osamdesetih i devedesetih koji se pojavljuju u spotu pokrenuli su debate. "Washington post" piše kako neki tvrde da je to metafora za to da se "prosječni Afroamerikanac ni ekonomski ni kvalitetom života nije mrdnuo iz te ere", dok su drugi uvjereni kako to evocira incident s Rodnijem Kingom i losanđeleškim neredima 1992. kada je na ulicama tokom šestodnevnog haosa poginulo šestero ljudi, a stvar je morala da smiri nacionalna garda Kalifornije i vojska.

Sve je krenulo kada je jedan građanin snimio hapšenje i brutalno premlaćivanje taksista Rodnija Kinga i to poslao medijima. Od četiri policajca tri su na sudu proglašena nevinim, dok se oko četvrtog porota nije mogla dogovoriti.

Glover, primjećuju mnogi, izgledom i imidžem nevjerovatno "vuče" na filmove iz blaxploitation ere iz sedamdesetih. To su filmovi koji su dali više medijskog prostora Afroamerikancima i omogućili im da napokon glume glavne uloge, ali su ih takođe "ukalupljivali" u određene društvene uloge.

Gloverovo trčanje po mračnom tunelu podsjeća na scenu iz horor filma Džordana Pila "Get Out", i mentalni zatvor gdje članovi porodice Armitaž šalju afroamerikance. Mnogi su se pitali i zašto je pjevač golog torza i u neuglednim bež hlačama, a dio publike je zaključio kako njegov imidž ilustruje "tijelo roba" kakvo se može vidjeti, na primjer, u filmu "12 Years a Slave".

Umjetnik se o analizi još nije oglasio, i ne može se sa sigurnošću reći jesu li sve reference potpuno tačno "pogođene" ili svi koji video pogledaju u njemu vide, do neke mjere, ono što sami žele da vide.

Banalizacija nasilja, kulturno, ekonomsko i egzistencijalno zatočeništvo Afroamerikanaca, nezainteresovaost vladajućih društvenih struktura, društvene uloge i kalupi, kultura smrti i rasizam u kontekstu istorij ali i današnjice, sve su to teme o kojima se sada debatuje, a to je, vjerovatno, bio i krajnji cilj umjetnika - potaknuti raspravu.

Gambino se na spot osvrnuo i gostujući kod Dćimija Kimela, ali nije htio da potvrdi ili demantuje ima li u analizama istine, ili su promašene. Pokušava, kaže, da izbjegava internet i čita o sebi i svom radu. Gambino u novom filmu iz Star Wars franšize "Solo" glumi svemirskog gusara i pustolova Lenda Kalrisiana.

