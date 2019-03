SUPER ponuda za OK kamp aktuelna do kraja marta

​Svi oni koji još uvijek nisu osigurali svoje mjesto na ovogodišnjem Nektar OK Festu koji će se 12/13/14 jula održati na Tjentištu/NP Sutjeska, imaju priliku da po SUPER cijeni, koja važi do kraja marta, ugrabe svoj paket boravka u festivalskom kampu i prepuste se čarima jednog od najljepših nacionalnih parkova u ovom dijelu Evrope, kao i sjajnom programu koji su i ove godine pripremili organizatori festivala.

Svi ljubitelji kampovanja i odlične zabave za samo 30 KM mogu da u okvriru paketa OK kamp osiguraju trodnevni boravak u kampu na Tjentištu uz mogućnost prisustva na svim koncertima koji će se tokom tri festivalska dana održati na tri stage-a. Ukoliko vam je za dolazak na Tjentište potreban i prevoz iz većih gradskih centara u BiH, na raspolaganju vam je opcija Paketa III koji podrazumjeva mjesto u kampu, trodnevne ulaznice i prevoz, po cijeni od 60 KM. Napominjemo da će paket OK kamp (kamp + ulaznica) biti dostupan tokom sva tri dana trajnja festivala, na recepciji OK kampa, po tada važećim cijenama.

Kamperi željni avanture i adrenalinskog doživljaja biće u prilici da uživaju u sadržajima koji se nude u nacionalnom parku, te se oprobaju u planinarskim šetnjama i rafting avanturi na rijeci Tari, vozeći se kroz najdublji evropski kanjon.

Za kampere čiji će izbor biti odlična zabava uz vrhunske izvođače, spremili smo odličan program na Sensation OK stage-u, koji se nalazi u središtu OK kampa, a na kojem će tokom tri festivalska dana nastupiti: Let 3 – Bjesovi – Vojko V – Đorđe Miljenović – Iskaz – M.O.R.T. Naravno, to je samo zagrijavanje za sjajnu zabavu koju nam na Jägermeister main stage-u pripremaju Franz Ferdinand - Dubioza kolektiv - Goblini – Nele Karajlić – Brkovi – Edo Maajka – Partibrejkers – Pips, Chips & Videoclips – Helem nejse.

I to nije sve, očekuje nas još dobre muzike na OK summer stage-u u hladu najvećeg bazena na Balkanu, kao i ostalih pratećih sadržaja, o čemu uskoro donosimo nove infomracije.

Kako do svog paketa za boravak u OK kampu po SUPER cijenama koje važe do kraja marta, saznajte na http://www.okfest.net/#booking . Doživljaj festivalske publike koja je bila dio OK priče na prethodnom Nektar OK Festu, te kakve utiske nose iz nacionalnog parka Sutjeska pogledajte u videu.