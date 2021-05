Sa 10 nagrada "Billboards" The Weeknd najdominantniji muzičar

Dodjelu "Billboards" muzičkih nagrada proteklog vikenda u Los Anđelesu posebno je obilježila dominacija pjevača The Weeknda, koji je osvojio čak 10 nagrada. Takođe, osim njega, nagrade je dobilo još nekoliko muzičara, među kojima je Drejk, koji je proglašen umjetnikom decenije, a Pink je ovom prilikom osvojila nagradu za muzičku ikonu.

The Weeknd je na dodjelu ušao sa 16 nominacija osvojivši ukupno 10 priznanja, kako za svoj rad, tako za pojedinačne pjesme i albume.

"Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim mojim roditeljima", rekao je The Weeknd i dodao da su upravo oni zaslužni što je postao ovakav čovjek kakav je danas.

"I hvala mojim fanovima, naravno. Ne uzimam ovo zdravo za gotovo", zaključio je The Weeknd.

Ovaj popularni muzičar odnio je nagrade u nekoliko kategorija koje su najavljene prije emitovanja dodjele uživo na NBC-ju.

Pjevač je proglašen najboljim muškim umjetnikom, najboljim umjetnikom radijskih pjesama, najboljim R&B umjetnikom i najboljim R&B muškim umjetnikom.

Uz to, "After Hours" proglašen je najboljim R&B albumom, dok je njegov singl "Blinding Light" osvojio nagradu za najbolju radio-pjesmu i najbolju R&B pjesmu. Kasnije u emisiji, The Weeknd je izveo pjesmu "Save Your Tears" na parkingu u Los Anđelesu, uz koreografiju u kojoj su učestvovali automobili.

Drejk, koji nosi titulu najviše osvojenih "Billboardovih" nagrada svih vremena, dobio je nagradu za umjetnika decenije. Na dodjelu je došao sa svojom porodicom i prijateljima, a nagradu je preuzeo u pratnji svog trogodišnjeg sina Adonisa Grahama.

Bed Bani je tokom ceremonije uživo proglašen najboljim latino umjetnikom, a svoj govor održao je u potpunosti na španskom jeziku. Takođe je osvojio tri nagrade u off-air kategorijama: vrhunski latino muški izvođač, vrhunska latino pjesma i vrhunski latino album, kategorija u kojoj je postavio rekord u tome što je postao prvi latino umjetnik koji je osvojio tri nagrade.

Pink je dobila nagradu za muzičku ikonu, a na sceni joj se pridružila njena devetogodišnja kćerka pokazavši svoje gimnastičke vještine dok su zajedno izvodile koreografiju za pjesmu "Cover Me In Sunshine".