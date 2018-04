Šabanova bista i u Nišvil džez muzeju

Na današnji dan prije 82 godine rođen je Šaban Bajramović koji je još za života širom svijeta stekao status legendarnog romskog umjetnika.

"Nišvil" džez festival će ove godine, osim tradicionalnog uvodnog programa 7. i 8. avgusta "Prijatelji Šabanu" na "River stage"-u i dodjeljivanja Gran prija za fuziju različitih muzičkih pravaca koji nosi ime Šabana Bajramovića sastavu "Gipsy Kings", odati još jednu počast velikom kantautoru.

U "Nišvil" džez muzeju, koji će do početka festivala početi da radi u nekadašnjem hamamu u Tvrđavi, dio izložbenog prostora biće posvećen Bajramoviću, a tu će biti izložena i replika njegovog spomenika koji se nalazi na keju - rad akademskog vajara Vlade Ašanina.

Direktor festivala Ivan Blagojević podseća da je "Nišvil" džez festival još 2006. godine ustanovio festivalski Gran pri koji nosi Bajramovićevo ime, a sama nagrada je statua velikog pjevača i autora.

Takođe, na inicijativu "Nišvila" 2010. godine, u Amfiteatru na nišavskom keju postavljen je spomenik Šabanu Bajramoviću čije su podizanje pomogli Šabanovi prijatelji, saradnici i poštovaoci.

"Šaban Bajramović do kraja svog života verovatno ni sam nije bio svestan, da je je jedan od pionira world music pravca i to ne samo na ovim prostorima. Njegovo ime se često nalazilo u vrhovima lista poznatih magazina i to ne samo u kategoriji tradicionalne muzike. Mnogi renomrani kritičari smatrali su ga i jednim od najoriginalnijih pevača u džezu, bluzu, soulu, latinu, a uvek je pevao svoju muziku, koja se kroz njegovu fenomenalnu interpretaciju odlično uklapala u različite stilske miljee", istakao je Blagojević.

Osim što je nekoliko puta nastupao na "Nišvilu", te godine kada je i ustanovljena, takozvana "nulta" nagrada, uručena je upravo njemu.

Šaban Bajramović je umro 8. juna 2008. godine, a samo jedan od primjera kakav je status imao u svjetskim razmjerama je i tekst objavljen neposredno poslije njegove smrti u londonskom listu "Gardijan".