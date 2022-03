"Sabaton" objavio pjesmu o Milunki Savić

Švedska hevi-metal grupa "Sabaton", koja je stekla svjetsku slavu pjesmama istorijske i vojne tematike, objavila je numeru o srpskoj heroini Milunki Savić pod naslovom "Lady of the Dark".

Pjesma je objavljena u okviru albuma "The War To End All Wars", koji sadrži ukupno 11 numera.

U opisu pjesme "Sabaton" podsjeća da je Savićeva bila Srpkinja koja je zauzela bratovljevo mjesto u vojsci, prerušila se u muškarca i na kraju postala jedan od najodlikovanijih vojnika uopšte u Prvom svjetskom ratu.

Pjesma počinje stihovima koji aludiraju na činjenicu da je ona najodlikovanija žena u istoriji ratovanja i da je njeno mjesto u vojničkoj aleji velikana: "Ko će biti zapamćen, u drevnoj kući rata. Sve te medalje, priče, u aleji velikana. Proslavljena junakinja, koja se šunjala kroz tamu. Stoji ispred vas, sav taj metal (ordenje) svijetli jarko", objavljeno je na zvaničnoj stranici grupe.

U refrenu pjevač Joakim Broden, koji je napisao riječi pjesme, pjeva: "Podignite ruke za gospu iz mraka. Vojnika bez želje za ubijanjem i sa filantropskim srcem."