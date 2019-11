Sada možete da provjerite da li pjevate kao Fredi Merkjuri

​Aplikacija, koju su razvili Google Creative Lab i Google Research je rađena na osnovu izolovanih Merkjurijevih vokala, kao i verzija gdje razni ljudi pokušavaju da ga imitiraju

Grupa Queen je objavila aplikaciju preko koje će obožavaoci legendarnog benda moći da uporede svoj glas sa glasom Fredija Merkjurija.

Kako prenosi NME, aplikacija pod nazivom Freddie Meter će korisnicima pokazivati koliko je njihov glas sličan Fredijevom uz pomoć mjerenja visine, boje glasa i melodičnosti i ocjenjivati ih od 0-100.

Na raspolaganju će biti četiri pesme, “Bohemian Rhapsody”, “Don’t stop me now”, “Somebody to love” i “We are the champions”, a korisnici će moći i da pozovu prijatelje da se oprobaju u ovome.