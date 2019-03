Sado-mazo bend ruši kapitalističku Evopu

Opisuju ih kao sado-mazo tehno bend, zovu ih "pseudo fašističkim kiborzima", a učešće na Evroviziji za njih je smo još jedan eksperiment. Oni su grupa "Hatari", dolaze sa Islanda i očekuju pobjedu na najvećem muzičkom festivalu Evrope.

"Čim ljudi počnu da nas smještaju u neki žanr, mi instinktivno reagujemo protiv toga, jer želimo da izbjegnemo bilo kakavo etiketiranje. Naše učešće na Evroviziji je još jedan eksperiment".

Ovaj tehno pank bend poznatom po BDSM kostimima koje pjevači nose na nastupima.

Oni će svoju zemlju predstavljati pjesmom "Hatrio Mun Sigra", odnosno "Hate will prevail" i mnogi ih već nazivaju pobjednicima Evrosonga u Izraelu.

Klemens Hanigan, član je ovog neobičnog benda i kaže da je muzička scena u Rejkjaviku veoma mala i da se svi poznaju.

"Počeli smo u lokalnoj zajednici, ali sada cijela nacija zna ko smo", ističe on.

"Mi živimo za protivrječnosti", kaže Matias iz benda.

"Ja sam muško, Klemens je žensko. Ja sam potisnut, Klemens je izražajan. Teško je, mekan je. Vrištim, on pjeva. Ukočen sam - on pleše. Istražujemo te kontraste", pojašnjava on, prenosi Independent.

(b92)