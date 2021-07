Šakira i Kamila Kabeljo objavile nove singlove i spotove

Svjetske zvijezde Šakira i Kamila Kabeljo objavile su svoje najnovije singlove i spotove u izdanju diskografskih kuća Sony Music Latin/ RCA Records, odnosno Epic Records/SYCO, obje iz Njujorka, saopštio je izdavač - distributer za cijeli region - Menart.

Kolumbijska pop zvijezda i kantautorka Šakira, vraća se na scenu novim, eksplozivnim singlom ”Don''t Wait Up” uz atraktivan video spot.

U pitanju je moderna, dinamična pjesma koja oslobađa i poziva na plesni podijum, a autori pjesme su Jan Kikpatrik i Emili Voren.

"Uzbuđena sam što mogu da podelim sa vama moju novu pjesmu jer čim sam je čula u studiju znala sam da je savršena za ljeto, pogotovo ljetnje noći, kada ne želite da razmišljate šta će vam sutra donijeti", kaže Šakira o svom novom singlu.

Pjesmu prati video klip u režiji Varena Fua, snimljen na Tenerifama u Alabama odmaralištu sa prelijepim pejsažima.

Šakira se na ovaj način vraća na tron pop karijere, tokom koje je posjetila i Beograd i imala spektakl koncert u BG Areni 2011. godine.

Kubanska pjevačica Kamila Kabeljo, tri puta do sada nominovana za nagradu Gremi, objavila je novu numeru "Don''t Go Yet".

Autori singla su, osim pjevačice i producenti Majk Sabat i Riki Rid, kao i Skot Haris, dok je na perkusijama priznati kubanski bubnjar Pedrito Martinez.

Ovo je prvo novo izdanje pjevačice nakon dvije godine od izlaska albuma "Romance", koji je dostigao prvo mjesto na čuvenoj "Billboard 200" listi albuma i ostvario platinasti tiraž.

Singl “Don''t Go Yet” biće prisutan na trećem studijskom albumu "Familia", čiji se izlazak uskoro očekuje.

Osim u spotovima, pjevačica će imati i prvu ulogu na filmu i to naslovnu rolu u novoj filmskoj ekranizaciji bajke "Pepeljuga” u režiji Keja Kanona, koja u bioskope dolazi 3. septembra.

Slavna pop muzičarka Kabeljo bila je četiri godine članica poznatog ženskog R''n''B benda "Fifth Harmony", nakon čega je započela uspješnu solo karijeru, izlaskom debi albuma "Camila" (2018).

Taj CD doživio je veliki uspjeh, a singl "Havana" bio je jedan od najslušanijih te godine, što je za Kamilju značilo da je postala prvi solo izvođač sa tri istovremena prva mjesta na listama singlova, albuma i Artista top 100.

Njen debi solo album je do sada devet puta obnovio platinasti tiraž.