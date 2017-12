Šakira ponovo odložila turneju

Kolumbijska pevačica Šakira izjavila je danas da odlaže američku i kanadsku turneju predviđenu početkom 2018. zbog sporijeg oporavka glasnih žica koje je ranije povrijedila i zbog čega je prethodno odložila i evropsku turneju.

"Iako sam se nadala da će glasne žice da se oporave do januara, morala sam da prihvatim savjete ljekara da oporavak traje duže od očekivanog", navela je pjevačica hitova "Waka Waka" i "Whenever, Whenever" na svom sajtu.

Njena svjetska turneja "El Dorado World Tour" će biti nastavljena u junu u Evropi, potom će imati koncerte u SAD i Kanadi, dok će uskoro biti saopšteni datumi za Južnu Ameriku.

Šakira (40) ranije je odložila koncerte u Evropi predviđene prošle jeseni zbog povrede glasnih žica.