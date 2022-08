Samardžić za "Nezavisne": Uskoro objavljujem pjesme sa potpisom Marine Tucaković

Željko Samardžić, zvijezda popularne i narodne muzike, nastupiće na banjalučkoj "Aquani" u subotu sa početkom u 20.30.

Koncert organizuje "Queen estrada", a ulaznice po cijeni od 20 KM i VIP ulaznice po cijeni od 50 KM u prodaji su putem onlajn servisa kupikartu.ba, te na blagajni Vodenog parka "Aquana" i ispred Robne kuće "Boska". Uoči koncerta o vezama sa Banjalukom, uspomenama na Marinu Tucaković, karijeri i novom materijalu, ovim povodom, popularni pjevač govorio je za "Nezavisne"

NN: Nastupate u Banjaluci 20. avgusta. Kakve emocije Vas vežu za ovaj grad?

SAMARDŽIĆ: "Prvi glas"! Davnih sedamdesetih godina prošlog vijeka u Banjaluci sam otpjevao "Moja je Marija drugačija" i zaslužio prve aplauze. Uspomene koje su ostale za čitav život. Nakon toga, mnogo puta sam se vraćao iz tog divnog grada ispunjen i ponosan što imam tako divnu publiku koja zna da cijeni to što radim. "Borik", Kastel, "Aquana", Trg Krajine, mnogi manji i veći prostori kao po pravilu ispunjeni dobrom energijom i emocijom su upisani debelim slovima u moj adresar omiljenih koncertnih mjesta.

NN: Bliži se godišnjica smrti Marine Tucaković, čije su Vas pjesme proslavile. Koliko su Vam svježa sjećanja na Marinu, Vašu međusobnu saradnju i druženja?

SAMARDŽIĆ: Uskoro ću da objavim nekoliko njenih "bisera", pjesama sa njenim potpisom. Vjerujem da će vam se dopasti bar upola kao meni. Marina Tucaković bila je moja iskrena prijateljica, žena koja je vjerovatno najzaslužnija za moju karijeru, za prekretnicu koja je sa "Sipajte mi još jedan viski" i mnogim drugim odličnim pjesmama koje je kasnije napisala za mene, pokazala prije svega meni da je moguće uzdići se iz pepela. Moje najteže životne trenutke je upravo ona obojila u najljepše boje. Uspjela je ono što je mnogim autorima želja i san, da je pamte, ako ni počem drugom, po pjesmama njenim. Osim po nesvakidašnjem talentu, ja je pamtim i po mnogim drugim divnim osobinama - neodoljivom šarmu, humoru, dobrodušnosti koja je isijavala iz nje. To sjećanje čuvam kao što školjka čuva biser.

NN: U kojem procentu su, najgrublje rečeno, pjesme koje pjevate dio i Vašeg ličnog iskustva?

SAMARDŽIĆ: Već sam pričao o tome da je Marina znala neke moje "usput" izrečene rečenice pretvoriti u pjesme. Recimo, nikad neću zaboraviti moje oduševljenje kada su mi na početku karijere počeli prepoznavati na ulici i tražiti autogram. Uz kafu sam joj rekao, šta te žene vide u meni ovako... da ne otkrivam nadimke koje sam sebi davao? A onda se desila "Grlica", koja počinje baš tako "Šta si to u meni našla, moja tužna grlice..." Inspiraciju je nalazila na svakom koraku, u filmovima, životnim pričama ljudi oko nje, ali i vlastitom životu. Ja imam sreću da mogu tako vjerno prenijeti emocije čak i kada nisu moje iskustvo. Mislim da mi slušaoci vjeruju i to je valjda najvažnija "kvaka" onog što se zove interpretacija. Kvaka koja otvara vrata i vodi do srca onih koji vole moje pjesme.

NN: Koje je Vaše mišljenje o sve većem broju muzičkih emisija u kojima se traže mladi talenti za pjevanje, a koji kasnije obično ne naprave značajne karijere zbog toga što nemaju svoje autorske pjesme. Da li je na sceni kriza autorstva?

SAMARDŽIĆ: Ozbiljna karijera u našim uslovima zahtijeva da se posloži mnogo puzli. Neke, poput kvalitetnih pjesama prije svega i vokalnih kvaliteta su opšte poznate. Bez hitova niko nije napravio posao, bez obzira na okolnosti, naklonjenost medija i slično. Neke se najčešće nazivaju X faktorom. Prosto, dosta stvari se mora namjestiti u toj priči i uz to, kao šlag na tortu dolazi sreća, momenat. Zaista, nije lako danas mladim ljudima koji su, uzgred rečeno, vrlo talentovani, probiti put do popularnosti, a pogotovo ostati tu duže vrijeme. Moguće da je moja sreća što sam imao 40 godina u Budvi 1994. godine i što sam u tim godinama pravio manje gluposti nego neko sa 20 i nekim godinama koje su prikladnije za to.

NN: Koji je Vaš najvažniji savjet za mlade pjevače? Kako napraviti prvi korak sa tezge ka karijeri u autorskoj muzici?

SAMARDŽIĆ: Mnogo je mladih nadarenih pjevača sa kojima sam dobar prijatelj i ja im dajem savjete te vrste. Njeno veličanstvo pjesma je iznad svega. Sve je manje, po mom mišljenju, "pravih pjesma". Osjećaj je sličan onome kada nađete poštenog taksistu na aerodromu, djetelinu sa pet listova ili osobu zbog koje ste se rodili. Ali i prepoznati i odabrati autora i pjesmu po svojoj mjeri takođe je teško. Mnogi pogriješe vođeni trendom ili savjetima drugih, njima bliskih ljudi. Druga važna stvar - ukoliko ne uživaš u tome što radiš tj. izvodiš, teško da će neko ko te sluša to naći. Ako u srcu gori plamen, neka iskra će izletjeti i na usta. Nekome se sreća osmijehne, a neko se namuči i ne dostigne ozbiljan uspjeh.

NN: Kako danas gledate na, uslovno rečeno, svoju glumačku karijeru i da li ste posljednjih godina dobijali ponude za filmove i serije?

SAMARDŽIĆ: Moja zapažena, bar medijski, glumačka rola je u vezi sa serijom "Složna braća". Nele mi je tada odao priznanje, jer sam super odglumio Hercegovca pa sam čak i njegov tekst korigovao. Nije mi zaista bilo teško. Samo sam iskoristio taj naš akcenat i neke fore kojih sam naslušan od malih nogu. Iskreno, mislim da bi mogao dobro da se snađem i u nekim drugim ulogama, ali izgleda da režiseri i producenti ne dijele moje mišljenje (smijeh).

NN: Da li Vam godi epitet "miljenik ženske publike"?

SAMARDŽIĆ: Pa, kojem muškarcu to ne godi? Ja sam počastvovan da imam tako kvalitetnu publiku među kojom je možda brojnija ona sa ljepšim prefiksom. Rekao bih da žene imaju izoštrenije receptore za moje pjesme koje pjevaju o ljubavi.

NN: Kada ćete prekinuti diskografsku pauzu?

SAMARDŽIĆ: Pa, evo, naredni dani i mjeseci će pokazati da sam bio vrijedan. Studio "Stari lav" je pun noviteta i jedva čekam da vidim reakciju publike.