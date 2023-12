Samir Nurkić pokazao kako praznična pjesma zvuči u regionu

SARAJEVO - Samir Nurkić, jedan od najpoznatijih regionalnih harmonikaša, nedavno je publiku širom regiona oduševio kolom "Balkanjero", a sada je pobrao simpatije objavom na društvenim mrežama.

Naime, Samir je obradio poznatu prazničnu pjesmu "We Wish You a Merry Christmas". Maestro na harmonici je na svoj jedinstven način pokazao kako se ova pjesma doživljava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Makedoniji.

„Kod Bosanaca i Hercegovaca to je puno emotivnije. Oni to pjevaju sa suzom u oku“, pojašnjava u videu Samir Nurkić.

Samir je postao poznat javnosti nakon učešća u hrvatskom Supertalentu, poslije kojeg se obradama različitih djela na sebi svojstven način probio do srca publike, a jedna od tih obrada je ona svjetski poznate pjesme "Zvončići" na šest načina.

