Sara Jo za "Nezavisne": Dešava se da muzičar postane proizvod, a ne umetnik

Kada se bavite bilo kojom vrstom umetnosti zadatak broj jedan jeste slušati sebe i to bi trebalo da bude prva stavka svakom od nas, smatra Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo.

Ova mlada i talentovana pjevačica krupnim koracima ide ka uspjehu, a najbolji dokaz za to su njene pjesme zahvaljujući kojima stiče sve više publike. Šira javnost ju je zapazila kroz učešće u šouu "Prvi glas Srbije", a njene autorske, te obrade pjesama koje je otpjevala za potrebe filmova su bile samo potvrda da je muzička scena dobila novo ime. Posljednja numera "Nemam vremena za to" bila je veliki hit u regionu i obezbijedila joj je nominaciju za MTV Best Adria Act. Uskoro će svoju publiku obradovati novom pjesmom, za koju u intervjuu za "Nezavisne" kaže da je dosljedna nasljednica prethodne.

"Pre par nedelja se desila magija - pronašli smo novu pesmu za koju sam sigurna da je to - to, privodimo je polako kraju, a razmišljamo i o spotu. Nadam se da ću uskoro moći da je podelim sa publikom", kazala je ona i dodala da bi je obradovalo kada bi uskoro nastupila pred banjalučkom publikom.

NN: Ovo je, čini se, bila Vaša godina sudeći po uspjehu koji je napravila pjesma "Nemam vremena za to". Koliko je lično Vama donijela uspjeha?

SARA JO: Niz sjajnih stvari iz ove godine bih volela da se nastavi i tokom sledeće i definitivno kada uzmem da analiziram 2017. godinu mogu da kažem da sam zadovoljna, jer nekako pet godina nakon "Prvog glasa Srbije" sve kockice su krenule da se poklapaju i stvarno se osećam svoja na svome. Dokaz toga je i "Nemam vremena za to", pesma u kojoj sam prvi put bila 100 odsto iskrena i uključena u celi proces i prosto reakcije ljudi su potvrda da publika najviše voli kada je nešto urađeno na najiskreniji mogući način i kada se izvođač pita oko svega, pogotovo što je i tematika takva da može bilo ko da se pronađe i primetila sam da se to zaista i dogodilo. Tu je bila i MTV nominacija koja je po meni najveći lični uspeh, jer sebe volim da zovem detetom MTV-a jer sam odrasla uz njihov program. Isto tako ne bih zapostavila ni početak godine kada sam bila deo mjuzikla "Pepeljuga", čiji sam veliki fan, i bila sam preponosna na sebe kad sam dobila poziv za učešće u jednom mjuziklu.

NN: Koliko mladi pjevači danas imaju slobode da izvode tekstove koje oni žele, a koliko ima uticaja izdavača i cijelog tima ljudi koji stoje iza Vas?

SARA JO: Vrlo je teško generalizovati i ima dosta i razlike između naše scene i svetske scene. Mislim da koliko god su izvođači na svetskoj muzičkoj sceni u boljim mogućnostima, zapravo se bore s istim problemima. Veoma je teško ostati u muzičkoj industriji iz više razloga... Može se desiti da zbog nekog ugovora, nepromišljenog, postanete neka vrsta proizvoda, a ne umetnika. Isto tako zbog konstantnog pritiska od strane publike, čak i bliskih ljudi, veoma je teško ostati bistre glave sve vreme i imati na umu da vi stojite iza pesama, spotova, da vi predstavljate sebe kao nekog kreativca i da vi tu vodite glavnu reč. Bitno je, naravno, imati saradnike, imati "više glava". Međutim, kada se bavite bilo kojom vrstom umetnosti zadatak broj jedan jeste slušati sebe i to bi trebalo da bude prva stavka svakom od nas.

NN: Obrade pjesama "Provokacija" i "Troje" za potrebe filmova "Mali Budo", odnosno "Jesen samuraja" bile su izuzetno dobro prihvaćene od publike. Kroz Vaše izvođenje dobile su neki novi, drugačiji život.

SARA JO: To je još jedno predivno iskustvo... Prvi put se to desilo sa filmom "Mali Budo" i uopšte nismo očekivali takvu vrstu reakcije, međutim kada se desio prvi nastup i kada smo prvi put uživo izvodili tu pesmu shvatili smo koliko su je ljudi prihvatili. Isto tako i za "Jesen samuraja" imala sam priliku da sarađujem sa mojim prijateljem Markom Mandićem, obradili smo pesmu "Troje" i vidim da su i to ljudi mnogo zavoleli i drago mi je da sam bila deo takvih stvari.

NN: Koliko ima prostora za ljude koji izvode pop muziku ili neke alternativnije žanrove da postignu popularnost koju trenutno uživaju oni koji izvode komercijalnu muziku?

SARA JO: Mislim da je vrlo pogrešno polaziti od toga da neki žanr bolje prolazi od drugog ili da ljudi nešto više traže od nečega drugog. Mislim da se samo poslednjih godina plasira nešto što je najlakše plasirati i da se suzio krug opcija. Uglavnom su tu jedna ili dve opcije u fokusu, a mislim da to ne treba u muzici nikada da se desi jer su ljudi različiti, imaju različite ukuse i jedna muzička scena treba da pruži sve moguće opcije. Ubrzo nakon "Prvog glasa" sam videla koliko je nekim mladim ljudima značilo naše učešće u tom šouu i ono što se dešavalo kasnije. Shvatila sam da imam neku vrstu višeg cilja ovde i volela bih da dokažem da ne postoji recept za uspeh kod nas, pogotovo ako se priča o nekoj ozbiljnijoj priči gde postoji kontinuitet i iskren rad koji počiva na ljubavi prema tome što radite. Koliko god da se srećem sa komentarima da je ovaj žanr za strano tržište, ja bih volela da se to vremenom dokaže kao suprotno.

NN: Oni koji prate Vašu muziku znaju da podjednako pažnju ulažete i u kreacije u kojima se pojavljujete. Smatrate li da je svaki segment podjednako važan za nekoga ko gradi muzičku karijeru?

SARA JO: Pa, to ne mora da bude "must", ali oduvek sam volela da izražavam kreativnost kroz oblačenje i mislim da i to mnogo govori o čoveku. Volim da pazim na to i da, kao i svaka žena, budem negovana i da se osećam prijatno u onome što obučem. Volim da eksperimentišem s izgledom i kroz razne stajlinge i frizure, međutim moram priznati da sam se kroz pet godina već zasitila tog silnog eksperimentisanja i sada više cenim neki malo prirodniji i jednostavniji look. Shvatila sam ono što je zapravo mladim ljudima najteže da shvate - da tebe u 21. veku od ostalih razlikuju jednostavnost i prirodnost.

NN: Jednom prilikom ste izjavili da se na nastupima dešava da ljudi provedu više vremena slikajući i snimajući telefonom - nego da se zabave, zbog čega bi trebalo da budu tu. Nove tehnologije su nam, čini se, svima dosta pomogle, ali i odmogle.

SARA JO: Koliko god da su društvene mreže donele mnogo toga, pogotovo izvođačima koje deli jedan klik od širenja informacije u bilo kom delu sveta i mogućnosti da komuniciraju direktno s publikom, opet s druge strane čini se da su mlađe generacije sve manje svesne pravog uživanja na nastupima. Telefoni, kamere i slično postojali su i kada sam ja bila tinejdžer, ali da li je to neko vaspitanje koje nosim iz kuće - kad idem na koncert ili predstavu uključim sva čula i prepustim se maksimalno tokom tih sat-dva dok traje to što gledam ili slušam. Tako mi je vrlo žao kad vidim da mladi ljudi više uživaju kroz kameru i bitnije im je da podele na društvenim mrežama gde su bili, nego da uživaju u samom događaju, pogotovo što jednog izvođača ispuni kad vidi da se dešava neka razmena energije. Dosta je teško davati sebe a da zauzvrat ne dobijate ništa. Naravno, to se ne dešava uvek i moram da kažem da me oduva publika u svakom gradu gde sam bila, ali bilo je i takvih situacija.