"Sarajevo Festival Dance Stage" 21. avgusta u Domu mladih

Četvrti po redu Sarajevo Clubbing event biće održan 21.avgusta u Domu mladih pod nazivom "Sarajevo Festival Dance Stage".

Za nezaboravnu atmosferu od 22:00 časa će biti zaduženi: Baggi, Divolly&Markward, Drop Deparment, Pessto i Ryo.

Baggi je svjetsko ime bh. korijena, pod pravim imenom Ajdin Begović. Svoju karijeru je gradio u Holandiji gdje je jedan od najproduktivnijih DJ-eva.

Redovan je gost na svim većim festivalima svijeta, a već nekoliko godina je resident DJ na čuvenom EDC festivalu. Izdavao je za neke od najvećih produkcijskih kuća, a do sada je imao kolaboracije sa Tony Junior, Funkerman, Reme Amesz, kao i sa Tiestom. Baggi je jedan od najtraženijih DJ-eva današnjice u EDM svijetu, a nakon Sarajevo Festival Dance Stagea - nastupa na Capital Parku sa Martin Garrixom.

Divolly & Markward, momci sa beogradskih plesnih podijuma sada sviraju širom svijeta i prenose pozitivnu energiju. Svoj ekstremni napredak moraju zahvaliti produkcijskim idejama koje su ih dovele do toga da potpišu za najveće labele svijeta, kao što su Armada, Spinnin', Flamingo, Kryteria, Cloud 9. David Guetta, Hardwell, Afrojack, Fedde Le Grand, Nicky Romero, DANNIC, Bob Sinclar. To su samo neka od imena koja su im pružila podršku do sada - puštajući njihove trake na svjetskim festivalima. Poslije EXIT-a, Ultre i Sea Dance festivala, ove godine u Sarajevo dolaze kao drugi headlineri.

Drop Department sačinjava energični sarajevski duo, čija je produkcija dostigla nivo milionskog auditorijuma. Njihove trake su izdate za najprestižnije producentske kuće - Sosumi Records, ARMADA, kao i najveći od njih Spinnin' Records. Imaju podršku od najvećih imena današnjice – Guetta, Nicky Romero, Tiesto, Oliver Heldens, Kryder, Tom Staar, Fedde Le Grand, kao i mnogi drugi.

Pessto je mladi srpski DJ i producent koji je u samom usponu prema svjetskoj sceni. Prisutan na svim lokalnim i regionalnim festivalima kao headliner i jedan od najenergičnijih DJ-eva regiona. Njegov talenat je otkrio Dannic, jedan od vodećih EDM DJ-eva i producenata za čiji je label Pessto na kraju izdao. Osim Dannica, podršku su mu pružili i ostali EDM giganti, Dimitri Vegas&Like Mike, Martin Garrix, Hardwell, David Guetta. Za sada je izdavao za FONK records, Protocol, Flamingo.

RYO je resident DJ Sarajevo clubbinga. Njegovo prvo izdanje je izašlo za za 84 Bit Music, EP pod nazivom "Awake" Nastupao je uz neke od najvećih imena elektronske scene, Stefano Noferini, Mark Knight, Mahmut Orhan, Burak Yeter. Jedan je od najperspektivnijih DJ-eva u BiH.

Early Bird ulaznice moguće je bilo kupiti po cijeni od 10 KM do 10. avgusta, a Regular ulaznice mogu se kupiti do 20. avgusta po cijeni od 15 KM, dok će na dan eventa biti 20 KM. Pored toga, u ponudi su i VIP separe / backstage (uz catering) po cijeni od 50 KM.

Ulaznice možete kupiti na svim prodajnim mjestima "kupikartu.ba" ili na sajtu "kupikartu.ba".