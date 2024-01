Sarajevo domaćin "Eternal Flame" festivala

​Nakon deset godina Sarajevo opet ima veliki metal festival. Uz podršku nekoliko kompanija i Dom mladih Skenderija, ekipa iz udruženja Primarch preuzela je na sebe zadatak da ovog aprila vrati Sarajevo na mapu velikih metal dešavanja u regiji i šire.

Za ovo izdanje metal festa organizatori su odabrali lokaciju "Dom mladih", jer je isti taj objekat bio domaćin slavnih, Yu Heavy Metal Fest festivala.

Festival koji se do sada dva puta održao u bivšem klubu "Johnny" (izdanje za 2020. je otkazano zbog pandemije kovida), napokon je dobio svoje ime i od sada, i organizatori se nadaju mnogo godina u budućnosti, nosiće naziv "Eternal Flame Fest".

Za "Eternal Flame Fest" odabrali su bendove koji će zadovoljiti ukuse svih ljubitelja metal i hardkor muzike, kada će, između ostalih, nastupiti hevi metal bend Primitai iz Londona; tuzlanski hardkor bend Urban Instinkt; bihaćka nu metal grupa New Storm, vraća se i kultni, stari, sarajevski hevi bend Gnu, melodic det metal bend iz Italije, Hateful, kao i mnogi drugi odlični bendovi.

Kao nosioci ovog dvodnevnog festivala nastupiće najpoznatiji regionalni blek metal bend The Stone, koji ove godine, pod imenima The Stone i Stone to Flesh, obilježava ukupno 28 godina aktivnog rada. The Stone su nastupali kao učesnici mnogih evropskih festivala kao što su Exit, Metal Days, De Morte Et Diabolum, ETEF, Heretic Feast, Under the Black Sun Festival...

Pored The Stone, tu je i brutalna det/treš grupa iz Beograda, Infest, koji su na sceni 22 godine i jedan su od najboljih metal bendova u ovom dijelu Evrope. Infest su do sad nastupali na mnogim evropskim festivala, među kojima su In Flammen Open Air, Rockstadt, Metaljot Raspaljot, Lowland Fest, kao i Belgrade Metal Fest 2016. kada su nastupili sa velikim Kreatorom.

Na festivalu će nastupiti čak osam bendova iz BiH, tako da primat organizatori ipak daju afirmaciji i popularizovanju domaće scene.

Cjelokupna lista izvođača, predviđenih za ovo izdanje festivala:

Paraliza Buđenja

Last Drop

Cornix

New Storm

Soul Cremation

Despotic Bullet

GNU

Hateful

Urban Instinkt

Primitai

The Stone

Infest

Organizatori navode da sve ovo možete pogledati za 40KM, a karte očekujte uskoro u prodaji putem servisa Kupikartu.ba.

Za sve informacije možete se obratiti u Primarchov inboks na društvenim mrežama Facebook i Instagram, na mail adresu [email protected], ili na broj telefona 061/367-932.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.