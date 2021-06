Sarajevska filharmonija najavila koncert 10. juna

Gudački orkestar Sarajevske filharmonije i Ansambl udaraljki, pod vodstvom maestre Samre Gulamović, predstaviće se 10. juna u Narodnom pozorištu Sarajevo premijernim izvedbama kompozicija Neya Rosauroa, Emmanuela Séjournéa i Leoša Janáčeka.

Kao solisti na marimbi nastupiće mladi umjetnici Dario Kos i Filip Soldat.

Ulaznice po jedinstvenoj cijeni od 20 KM mogu se kupiti na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 15 sati, a na dan koncerta u dva termina od 9 do 11.30 i 15.30 do 20 sati, saopćeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.