Sarajevski bend "Činčila" objavio singl "Monkey In My Head"

Sarajevski alternativni bend "Činčila" objavio je novi spot za pjesmu "Monkey In My Head". Ovo je njihov prvi singl objavljen na stranom jeziku, a frontmen benda Vanja Solaković je rekao da se radi o eksperimentu.

"Pjesma 'Monkey In My Head' se bavi tematikom alter ega. Pokušao sam na najbolji mogući način opisati svoj alter ego i borbu s njim, budući da je često destruktivan. Mnogo 'Činčilinih' pjesama se bavi tematikom samosvijesti jer smatram da je veoma bitno da se čovjek bavi sobom, te da teži da se stalno nadograđuje i popravlja", rekao je Solaković.

Muzičar dodaje da svaka bitka koju unutar sebe dobijemo nas čini boljim i većim. "Sve je to po mom mišljenju jedna cesta koja vodi do duhovnog mira i sveopšte harmonije. Živimo u nezahvalnom vremenu, vrijednosti su i te kako poremećene, ljudi su zatrovani megalomanijom, materijalizmom i bolesnim egom, a to se sve dešava usljed zanemarivanja svog unutrašnjeg bića. Ljudi zaboravljaju koliko je važno boraviti i komunicirati sa sobom", istakao je Solaković.

Muzičar je dodao da se trudi da kroz tekstove prenese poruke koje danas nisu toliko zastupljene, te da mu je cilj navesti slušaoce da se razvijaju i nadograđuju duhovno, budući da iz dana u dan sve postaje pretežno materijalno. Singl "Monkey In My Head" je jedna od tri pjesme na engleskom jeziku sa posljednjeg albuma "Bez oblika", a kako Solaković dodaje želja je bila da čuje kako bi "Činčila" zvučala na engleskom jeziku.

"Mogu vam reći da sam se prijatno iznenadio. Što se mene tiče, ostaćemo otvoreni da radimo pjesme na engleskom i na našem jeziku, sve zavisno od inspiracije i momenta", rekao je Solaković.

Muziku i tekst za novi singl "Činčile" je napisao Solaković, a ideju je razradio s Ismarom Žalicom, koji je zaslužan za dionice bas gitare. Za ekranizaciju pjesme bili su zaslužni Denis Haračić i Romano Kuduzović.

"Spot je interesantan spoj kreativnih energija. Denis Haračić i Romano Kuduzović su moje kolege sa likovne akademije, veoma efikasno smo ujedinili ideje, te ih izveli tačno onako kako smo zamislili. Divno je raditi sa ljudima koji su na istim valnim dužinama", zaključio je Solaković.

Ovaj talentovani umjetnik je nedavno putem društvenih mreža obavijestio svoje pratioce da je bio pozitivan na virus korona, te se trudio da kroz te objave apeluje na sugrađane da se čuvaju ovog opakog virusa.

"Mnogo je ljudi i dalje skeptično u vezi s virusom korona, te postoji gomila onih koji vjeruju u teorije zavjere pa ih šire svim silama. Ja ipak mislim da tim ljudima ne treba to zamjeriti, očito se radi o osobama koje se uistinu jako plaše, pa na taj način uvjeravaju sebe i druge da je virus izmišljen, kako bi mogli nastaviti sa životom. Strah je paralizirajući, svi nalaze svoj način da prebrode krizu. Naravno da je to što rade veoma loše jer ne razmišljaju o drugima, ali nažalost većina ljudi je takva - samožive smo beštije. Ja sam, nažalost, osjetio na svojoj koži šta je korona i, vjerujte mi, nije ni blizu obične gripe. Imao sam sreće jer se radilo o blažem obliku bez komplikacija. Evo, opet bih da apelujem i ovom prilikom da ljudi pripaze i da budu oprezni, ako ništa zbog starijih i onih koji imaju slabiji imunitet", poručio je Solaković.

Što se tiče narednih planova ovog sarajevskog sastava, muzičar poručuje da će bend nastaviti s radom te da aktivno spremaju nove pjesme.