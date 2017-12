Saša Berendika: I u novoj civilizaciji će neko morati da pjeva

BANJALUKA - Nije poezija najvažnija stvar. Nije ni muzika. Ali bez njih je sve pomalo bljutavo, kazao je za "Nezavisne" Saša Berendika, pjesnik, muzičar i novinar, koji će večeras sa početkom u 19 časova u banjalučkom Domu omladine, zajedno sa Nebojšom Kuruzovićem, ako je vjerovati najavama, prvi put u ovom dijelu Evrope stvoriti sinergiju velikog broja umjetnosti okupljenih oko iskrene emocije i poezije.

Radi se, naime, o promociji upravo objavljenog multimedijalnog albuma "Jazz Poesy Cabareta". Napravljen u obliku omota muzičke ploče na kojoj piše "Ne pravdam se, već se ispovijedam", osim kompakt-diska, ovaj komplet će znatiželjnima ponuditi i dvije zbirke poezije "Dopusti da te prećutim" Nebojše Kuruzovića i "Suburbija" Saše Berendike.

Kompakt-disk objavljen je u izdanju RTRS, dok je knjige štampala izdavačka kuća "Imprimatur", a sve to upakovano u dizajn Željka Babića biće predstavljeno uz izložbu fotografija Drage Veinovića, Janje Bijelić i Vanje Milošević, nastale u foto-eksperimentu "Jazz Poesy Cabareta".

U slučaju ovoga benda kojeg je spojila poezija možda istinitije nego kod drugih može se konstatovati da "u početku biješe riječ", a kako je nakon riječi došlo do pomenute sinergije, za "Nezavisne" je pričao Saša Berendika.

"Kao dugogodišnji novinar koji prati događaje u kulturi, pa tako i promocije knjige, razmišljao sam kako bi se upravo te promocije mogle uobličiti, pa da budu posjećenije. Da se o njima priča. Da se te knjige prodaju i čitaju. A kao muzikant, znao sam da muzika kao medij obuhvata uvijek širi auditorijum. Ništa novo. Stara matrica", kaže Berendika podsjećajući da su on i Kuruzović počeli da pjevaju i kazuju stihove 2011. godine, da bi tri godine poslije stupili u kontakt sa bendom "Combine Quartet". Ostalo je istorija, konstatuje on. Međutim, do te istorije Kuruzović i Berendika došli su uz pomoć Slađane Zrnić, koja je pjevala s njima, Jelene Kojović-Tepić, koja im je lektorisala tekstove, i mnogih drugih. Ono, pak, što posebno intrigira, jeste naziv Berendikine zbirke pjesama. Zašto "Suburbija" ili u prevodu sa latinskog "Predgrađe", pjesnik ima posebno objašnjenje.

"Kada su u Rimu objave počinjale sa 'urbi et orbi', jasno je bilo šta je grad, a šta svijet. I uvijek postoji taj odnos: centar - periferija, metropola - provincija, grad - selo, grad - predgrađe. Meni je sa 30 godina postalo udobno konačno u toj poziciji palanke, provincije, predgrađa, trećeg svijeta. Nazovimo ga kako hoćemo. Sve može, samo da nije čaršija. Jer taj prelazni oblik ovdje traje vijekovima i ništa dobrog iz njega", navodi Berendika dodajući da čaršiji nije dovoljno selo i seljak, njoj trebaju i papci. Da je Maršal Makluan znao kako čaršijaneri grade svoj ekskluzivitet, kaže Berendika dalje, vjerovatno bi globalno selo krstio u globalnu čaršiju.

"Sa ovoliko komunikacijskih kanala, informacija, medijskog sadržaja, dobro je da se neko danas uopšte interesuje za poeziju. Šta sve nije u zapećku. Stvara se neka nova civilizacija, u kojoj će neko opet morati da pjeva. Možda, sloboda. Najotrovniji sadržaji imaju najskuplje kampanje. Lijepo je i dobro uvijek besplatno", navodi ovaj pjesnik u novinarstvu i muzičar u pjesništvu. Iako je svakako mišljenja da bi poeziju trebalo ozbiljnije promovisati, kako kaže, nikako mu nije bilo jasno zašto su upravo zbog promocije neki postali veliki pjesnici.

"Ja, lično, nikad nisam skontao zašto je Vladimir Nazor bio veliki pjesnik. Ali smo bubali njegove pjesme, nazor, navrat-nanos. Neko ga je forsirao. Sve može kad sve strukture zapnu", primjećuje Berendika ne dijeleći poeziju na mejnstrim ili alternativu. Bilo bi idealno kada bi ljudi govorili, pisali i čitali stihove, navodi on, a etiketiranja su izlišna.

"Uloga pjesnika ne može da bude onakava kakva je u prošlosti bila. Jer danas ni lokalna ni globalna čaršija nema vremena za pjesnika. A pjesnik? Ko je pjesnik?", retorskim pitanjem zaključuje ovaj razgovor Saša Berendika.