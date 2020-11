Sastav "Divanhana": Nadamo se da nastupi iz kuće nisu budućnost muzike

Muzički sastav "Divanhana" posljednjih nekoliko mjeseci izveo je seriju karantin koncerata, tokom kojih su članovi benda iz svojih domova preko društvenih mreža predstavili neke od najljepših sevdalinki. Sada se ovaj sastav odlučio da sve izvedene koncerte objedini u jedan album pod nazivom "Quarantine EP".

Jedan od članova "Divanhane" Neven Tunjić je istakao za "Nezavisne" da su tokom prvih nedjelja pandemije muzičari bili i ostali konstantno u lockdownu, te da nisu imali priliku da sviraju i izvode svoju muziku javno.

"Mi smo tokom tog perioda odlučili da našoj publici ostanemo vjerni i posvetimo im karantin izvedbe pjesama. Na početku pandemije smo bili primorani jer smo bili svi u karantinu i onda smo počeli snimati svako od svoje kuće, na mobitele, mikrofone i na razne načine svoje dionice i onda smo to kasnije sklapali i putem Facebooka, YouTubea i društvenih mreža predstavljali publici", rekao je Tunjić.

Muzičar dodaje da se nakon toga rodila ideja da se ove pjesme okupe na jednom mjestu kao album "Quarantine EP".

"Pjesme smo predstavili na platformi 'BandCamp', koja je najisplativija za muzičare. Tu se nalazi osam izvedbi i publika ima mogućnost da preuzme sve te karantinske izvedbe na jednom mjestu", istakao je Tunjić i dodao da je bilo zabavno raditi na ovaj način te da tehnologija danas ima brojne mogućnosti.

"Nije bilo toliko zahtjevno koliko je bilo zabavno i to je vrlo neobično. Iz jednog drugog ugla smo se počeli baviti ovim poslom. Nadamo se da to neće biti budućnost bavljenja muzikom i da će se muzika vrlo brzo vratiti na scenu, gdje i pripada. Nama je i dalje zabavno i sad smo odlučili da pokušamo da sviramo koncerte za ograničeni broj ljudi - do 50", rekao je Tunjić.

Inače, "Divanhana" upravo danas započinje seriju koncerata u nekoliko gradova BiH, koji će se održati u posebnim uslovima koje je propisao Krizni štab.

"Danas počinjemo u Centru za kulturu u Travniku, nakon čega slijede koncerti 6. novembra u Živinicama, 7. novembra u Tuzli, 9. novembra u Žepču, 11. novembra u Banovićima, 12. novembra u Zavidovićima, 13. novembra u Konjicu, te mnogim drugim gradovima naše zemlje", istakao je Tunjić.

Prema njegovim riječima, ukoliko nakon izbora ne bude novog lockdowna, ovaj sastav će i dalje nastaviti sa koncertima.

"Banjaluka je na mapi svakako, zatim Prijedor i mnogi drugi gradovi u zemlji gdje publika voli da sluša 'Divanhanu'", poručio je Tunjić.

Inače, ovaj sastav je nakon koncerta kojeg je održao u dvorani "Vatroslav Lisinski" u februaru trebalo da krene na svjetsku turneju, koja je zaustavljena zbog pojave pandemije virusa korona.

"Imali smo dogovorena gostovanja u Švicarskoj, Austriji, Norveškoj, a trebalo je da idemo i u Australiju, i to prvi put. Ova godina je zaista puno obećavala. Pripremali smo i novi CD koji smo u Ljubljani snimali, trebalo je da objavimo jedno DVD izdanje. Ali, evo, što kažu svi na svijetu, zdravlje je na prvom mjestu i izborićemo se s ovim virusom i nećemo biti u panici", zaključio je Tunjić.