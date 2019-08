Sastav "Playade": Drevni instrument stavile u službu modernog zvuka

Nedavno se na regionalnoj muzičkoj sceni pojavio interesantan muzički sastav pod imenom "Playade". Ovu grupu čine Julijana Vincan, vokal, i Željka Milošević, harfa, i one spajaju drevni instrument sa savremenom muzikom, radeći kreativne obrade poznatih pjesama na nov, osvježavajući način.

"Playade" trenutno stvaraju i autorsku muziku, a nedavno su objavile spot za numeru "Let Me Love You", koju u originalu izvode DJ Snake i Džastin Biber. Aranžman pjesme je izmijenjen i izveden na harfi, uz ženski vokal. DJ Dark Dizkobar je uradio remiks koji je dao muzici stil kojim upravo i planiraju da rade svoje pjesme. Spot je radio Željko Kovačević.

"Veoma smo se brzo povezale i prepoznale da imamo sličan umetnički izraz. Za kratko vreme smo postigle koliko bi realno bilo u godinu dana da se uradi. Mnogo smo uzbuđene zbog našeg projekta i presrećne što osećamo pozitivnu reakciju od ljudi. Gde god smo nastupale izazivale smo veliku pažnju publike i to je ono što je najbitnije - da postoji istinsko interesovanje za naše stvaralaštvo", kaže Julijana Vincan, pjevačica grupe, u izjavi za "Nezavisne".

Vincanova dodaje da sa svakim svojim postupkom gleda da promoviše lijepe, inspirativne priče i stvari. Diplomirala je novinarstvo i komunikologiju na Fakultetu političkih nauka i masterirala kreativnu filmsku i televizijsku produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Željka Milošević, koja svira harfu, je Kragujevčanka koja živi i radi u Beogradu, Novom Sadu i Somboru. Nastavnica je uskostručnih predmeta u okviru smjera dizajn zvuka u Srednjoj muzičkoj školi, aktivno se bavi sviračkim poslom i edukacijom harfe, vodi četiri udruženja koja se bave kulturom i umjetnošću, a koja su najviše fokusirana na neformalnu edukaciju i rješavanje socijalnih problema mladih.

Do imena "Playade" djevojke kažu da su došle na veoma interesantan način.

"Skoro mesec dana smo na društvenim mrežama sprovodile konkurs za ime grupe i pristiglo nam je preko 300 predloga. Pre samo dve nedelje odlučile smo se za naziv 'Playade', odnosno 'Plejade', jer on najviše opisuje ono čime se kreativno bavimo", istakla je Vincanova.

Taj naziv kroz igru riječi predstavlja mnoštvo lijepih stvari. Na našem jeziku "Plejade" označavaju kćerke bogova iz grčke mitologije koje je Zevs pretvorio u zvijezde. Stoga se tako zove i sedam sjajnih zvijezda na nebu koje mogu da se vide golim okom tokom ljeta. U pitanju je plavičasto rasijano zvjezdano jato. Grčki mit o Plejadama, povezan je i sa drugim pričama.

Djevojke dodaju da su, još dok nisu imale ime za svoj duo, dosta svirale zajedno. Iza sebe imaju veliki broj nastupa, a, kako dodaju, u narednom periodu publika može očekivati još mnoštvo njihovih koncerata.